Start Romagna, nove nuovi verificatori dei titoli di viaggio entrano in servizio

Al via il percorso formativo per i nuovi addetti, tra sicurezza, comunicazione e gestione del conflitto

La preparazione specifica del personale è il punto di partenza scelto da Start Romagna per consolidare la qualità dei propri servizi. In questi giorni i 9 nuovi verificatori dei titoli di viaggio, selezionati ufficialmente a metà giugno ed entrati formalmente in organico dal 1° luglio, sono impegnati in un articolato percorso di full immersion formativa, propedeutico al loro inserimento stabile sul territorio.

Il piano didattico è strutturato per offrire una visione a tutto tondo del servizio pubblico, con moduli di approfondimento delle normative sulla sicurezza sul lavoro, sulle procedure di primo soccorso, sulle tecniche di comunicazione interpersonale e sulla gestione del conflitto.

L'azienda, infatti, punta alla diffusione di un approccio sempre improntato all'empatia, alla capacità di ascolto e alla professionalità in ogni circostanza, unendo in questo modo una duplice missione in mano ai verificatori: da un lato tutela la legalità e il rispetto delle regole di viaggio, dall'altro rappresenta un presidio di accoglienza, assistenza e orientamento per l'utenza.

Durante i fine settimana, le lezioni teoriche lasciano spazio poi all'esperienza pratica sul campo, attraverso affiancamento dei neoassunti a colleghi di maggiore esperienza, un metodo che accelera l'apprendimento e favorisce la conoscenza diretta della rete viaria romagnola.

Questo periodo di training serve anche a prendere piena confidenza con le tecnologie di bordo di ultima generazione introdotte sui mezzi e sui nuovi sistemi di bigliettazione Qr Code.

La squadra, composta da tre donne e sei uomini, è già attiva e distribuita in modo da garantire una copertura omogenea delle diverse aree geografiche. Nel dettaglio, 5 addetti operano nel bacino di Rimini e 4 in quello di Cesena, tutti facilmente identificabili grazie alla divisa aziendale e il tesserino di riconoscimento Start Romagna.

"Rivolgo un caloroso in bocca al lupo e un grande augurio di buon lavoro ai nuovi colleghi e alle nuove colleghe da parte di tutta l'azienda - è il commento di Andrea Corsini, Presidente di Start Romagna -. Il loro impegno quotidiano sul territorio riveste un'importanza fondamentale, poiché la presenza costante permette di mantenere e consolidare elevati standard qualitativi, confermando l'impegno aziendale per la legalità e la sicurezza del viaggio.”