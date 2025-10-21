Start Romagna porta la sicurezza del trasporto pubblico all’Ibe Driving Experience

Se ne parlerà al salone di Italian Exhibition Group

Start Romagna ha scelto la tribuna di Ibe Driving Experience, il salone di Italian Exhibition Group dedicato al trasporto pubblico che alterna le edizioni fra il quartiere fieristico a e Misano World Circuit, per accendere un faro fra gli addetti ai lavori sul tema della sicurezza a bordo dei bus.

Domani mattina all’autodromo, dalle 10.00 è in programma il convegno dal titolo La sicurezza nella mobilità pubblica: sinergia tra regole e cultura.

“L’obiettivo – spiega Andrea Corsini, presidente di Start Romagna – è un produttivo confronto tra i diversi soggetti che, pur agendo in ambiti diversi, possono essere fortemente complementari e sinergici tra loro, a vantaggio della collettività.

Non partiamo da zero, sono tante le esperienze in corso in Romagna e in Italia. Ci affideremo alle testimonianze e ai risultati che i progetti attuati hanno conseguito. Guarderemo avanti, a forme di collaborazione ancor più efficaci. Tutti insieme vogliamo anche renderci utili a chi ogni giorno, nelle aule scolastiche, dialoga coi giovani che oggi utilizzano sempre più i mezzi pubblici”.

Saranno presenti 140 ragazzi provenienti da varie scuole superiori del territorio romagnolo (Istituto Pascal Comandini di Cesena, l’Istituto Gobetti - De Gasperi di Morciano e l’Istituto Alberghiero Tonino Guerra di Cervia) e insieme a provveditori, questure e prefetture si ragionerà di come agire per sensibilizzare ad un uso del trasporto pubblico sia responsabile che rispettoso.

Accanto alle regole, manca probabilmente una più diffusa cultura del bene prezioso che è il servizio pubblico, col pieno rispetto di mezzi e passeggeri.

La mattinata sarà divisa in due parti. la prima sarà dedicata ad un confronto nel quale le autorità invitate porteranno un loro contributo sul tema ‘Sicurezza e legalità a bordo bus: regole definite, cultura da costruire’. Si chiuderà con l’intervento di Alberto Rossano, responsabile del settore a Start Romagna, che farà un focus su ‘Sicurezza nel TPL: utenti e lavoratori’.

La seconda, avrà per tema ‘La sicurezza: le buone pratiche delle Aziende’ con le testimonianze di società del tpl da Liguria, Campania e Veneto, associate ad ASSTRA, su esperienze relative alla sicurezza del personale viaggiante e dei clienti.

Interverranno anche la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dei Trasporti.