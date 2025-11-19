Start Romagna: posti ancora disponibili per lavorare come autisti

Le esperienze di chi lavora già come autista

Quella dell’autista di bus può essere una professione che nasce da un incontro fortunato: un annuncio visto al momento giusto, una proposta che apre una strada nuova. Così è stato per Gianluigi e Massimo, oggi al volante dei mezzi targati Start Romagna.

Le loro storie sono differenti, ma accomunate da un elemento chiave: Scuderia Start, il percorso formativo che Start Romagna promuove dal 2021 per reclutare nuovi autisti e che proprio oggi ha vissuto una nuova tappa con un partecipato Recruiting Day in collaborazione con Randstad for Driving.

Gianluigi, quasi 50 anni, una figlia adolescente e le radici in provincia di Grosseto, si trasferisce a Rimini a vent’anni con la famiglia. Lavora per anni in aziende locali, poi nel campo della ginnastica posturale insieme alla moglie. A un certo punto sente il bisogno di un cambiamento rispetto al mondo della Partita Iva. “Stavo cercando altro, qualcosa di più stabile. Ho trovato online l’annuncio del corso per diventare autista… e da lì è cambiato tutto”, racconta. Entra così nel progetto Scuderia e circa sei mesi dopo è alla guida del suo primo bus. “Una delle cose più belle in Start è l’aiuto spontaneo tra colleghi. Una mattina alle 5 ero su un mezzo che non conoscevo bene: senza che chiedessi, due colleghi sono subito venuti ad aiutarmi. È un ambiente che ti accoglie davvero”.

Di collaborazione se ne intende anche Massimo, 44 anni, originario di Messina, dal carattere solare e sempre pronto a iniziare la giornata “in dolcezza”: spesso, alle prime ore del mattino, porta lui le brioche ai colleghi. Diplomato in elettronica e telecomunicazioni e poi in trasporti e logistica, dopo diversi lavori d’azienda si trasferisce a Rimini per seguire la moglie. “Dal Centro per l’impiego mi hanno parlato del progetto Scuderia. All’inizio non credevo che Start potesse anticipare i soldi per la patente”, ricorda. Ottiene così la patente D a ottobre 2024, il CQC (carta di qualificazione del conducente) a fine novembre, ed è sulle strade dal 1° dicembre. A giugno 2025, inoltre, il passaggio a tempo indeterminato. “Guidare i bus è un lavoro che mi piace: non trasportiamo solo persone, ma esperienze di vita. E posso conciliare vita professionale e familiare, così da stare con mio figlio”.

Quelle di Gianluigi e Massimo sono solo due tra le belle storie nate grazie a Scuderia Start, progetto gestito da Start Romagna e pensato sia per chi vuole cambiare professione, sia per chi è disoccupato e vuole inserirsi in un percorso stabile. Il modello prevede la valutazione per l’assunzione già al conseguimento della patente D, con l’ingresso come collaboratore di esercizio in attesa del completamento della formazione, oltre al rimborso in busta paga di una quota consistente del costo delle patenti.

Significativo l’affiancamento con la società specializzata Randstad, multinazionale olandese che opera in 40 Paesi. Il progetto Randstad for Driving ha l’obiettivo di far acquisire ai candidati i titoli necessari per svolgere la mansione e quindi essere assunti a tempo indeterminato in Start Romagna, con un piano di inserimento che prevede l’affiancamento di un tutor al neoassunto sino all’acquisizione dei normali livelli di autonomia lavorativi. I progetti sostengono concretamente l’individuazione di autisti e nel 2025 saranno 65 ad entrare in servizio a Start Romagna.

Recruiting Day, grande partecipazione a Rimini per l’Academy in partenza il 26 gennaio 2026

E proprio oggi, nella sede Start Romagna a Rimini si è svolto il Recruiting Day in collaborazione con Randstad e dedicato ai futuri partecipanti del prossimo percorso, in partenza il 26 gennaio 2026 e articolato in 220 ore di formazione. Il corso permetterà di conseguire gratuitamente le patenti DE e CQC, offrendo così agli iscritti la possibilità di intraprendere una carriera come autista.

L’incontro ha registrato una grande partecipazione, a conferma del crescente interesse verso una professione che garantisce stabilità e un ambiente di lavoro coeso. Per molti, come Gianluigi e Massimo, potrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo cammino.

Start Romagna ricorda che le candidature restano aperte e possono essere inoltrate tramite la sezione dedicata sul sito istituzionale (https://www.startromagna.it/info-lavora-con-noi/) oppure inviando il proprio curriculum all’indirizzo [email protected] indicando nell’oggetto “Academy autisti”. È possibile anche contattare il numero 0541 386965. Nei prossimi mesi, sono inoltre previste nuove edizioni di Randstad for Driving negli altri bacini aziendali della Romagna.