Start Romagna punta sull'elettrico: al via cantiere per la nuova stazione di ricarica notturna

Obiettivo una mobilità a zero emissioni

Il percorso verso un trasporto pubblico locale a zero emissioni compie un passo importante nel cuore della riviera. Ha preso ufficialmente il via nelle settimane scorse, presso il deposito aziendale di Start Romagna in viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il cantiere dedicato alla realizzazione della nuova infrastruttura di ricarica "overnight" per autobus elettrici.

L'intervento apre un nuovo capitolo per la mobilità del bacino riminese e si inserisce nella campagna istituzionale ‘Elettrizziamo la Romagna!’, un claim accompagnato da una saetta grafica che simboleggia l’accelerazione impressa alla trasformazione ecologica sul territorio.

Questo piano di ammodernamento viaggia in parallelo con un intervento speculare che Start Romagna avvia contestualmente a Ravenna, unendo le due città sotto lo stesso slogan per ridisegnare i collegamenti del futuro.

A Rimini, il progetto esecutivo è specificamente finalizzato all'elettrificazione delle linee urbane 1, 2, 4, 14 e 15. L'opera prevede l'installazione di moderni sistemi di ricarica plug-in progettati per rifornire i mezzi a batteria durante le ore di sosta notturna. Questo fulcro tecnologico permetterà alla flotta a zero emissioni di entrare in servizio ogni mattina con autonomia, ottimizzando l'operatività dei collegamenti cittadini e garantendo una gestione fluida delle corse senza interferire con i flussi del traffico diurno.

I benefici legati all'attivazione di questa tecnologia si tradurranno in un impatto ambientale e acustico positivo per l'intero contesto cittadino coinvolto dalle cinque linee. La transizione verso l'alimentazione elettrica garantirà infatti la cancellazione dei gas di scarico e permetterà un transito dei mezzi estremamente silenzioso nei quartieri urbani.

Sotto il profilo operativo, l'attivazione dell'hub interno per la ricarica notturna assicura una gestione ottimale della flotta a inizio turno, riducendo l'esposizione a imprevisti e offrendo alla cittadinanza un servizio regolare e ad alto rendimento energetico.

“Start Romagna ha avviato con profonda convinzione, come d'altronde mostra chiaramente il nostro piano industriale, un percorso di ammodernamento della mobilità – è il commento del Presidente di Start Romagna, Andrea Corsini -. Lo stiamo facendo attraverso infrastrutture e veicoli che incentivano la mobilità green, vero baluardo per la sostenibilità ambientale. È anche in questo modo che ci rendiamo competitivi e attrattivi, offrendo un servizio all'altezza delle sfide del futuro e delle aspettative di cittadini e turisti.”

L'intero progetto rientra in un quadro più articolato di investimenti promossi dall'azienda in questi anni per rinnovare il parco mezzi e potenziare i propri siti industriali strategici, con l'obiettivo di dare forma a una mobilità sempre più moderna e attenta ai bisogni della collettività.