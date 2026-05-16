Startup Weekend Rimini, al via la sesta edizione: 80 studenti in gara per tre giorni
Fino a domenica nella sede di RivieraBanca, sei scuole superiori del territorio si sfidano tra imprenditoria e innovazione
È partita ieri la sesta edizione di Techstars Startup Weekend Rimini, organizzata da Fattor Comune con il supporto di RivieraBanca, Uni.Rimini e il Campus riminese dell'Università di Bologna. Oltre 80 studenti provenienti da sei istituti superiori del territorio lavoreranno fianco a fianco con professionisti e imprenditori locali fino a domenica 17 maggio, quando una giuria decreterà i progetti vincitori alle ore 18.
All'inaugurazione hanno preso parte il vescovo Nicolò Anselmi, la consigliera regionale Alice Parma, il presidente della Camera di Commercio Carlo Battistini, la vice sindaca Chiara Bellini e i vertici di RivieraBanca. Tra i messaggi emersi, l'invito ai giovani a sognare in grande, a costruire progetti utili alla comunità e a non perdere di vista la reputazione come valore fondante dell'imprenditoria.