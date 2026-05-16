Startup Weekend Rimini, al via la sesta edizione: 80 studenti in gara per tre giorni

Fino a domenica nella sede di RivieraBanca, sei scuole superiori del territorio si sfidano tra imprenditoria e innovazione

È partita ieri la sesta edizione di Techstars Startup Weekend Rimini, organizzata da Fattor Comune con il supporto di RivieraBanca, Uni.Rimini e il Campus riminese dell'Università di Bologna. Oltre 80 studenti provenienti da sei istituti superiori del territorio lavoreranno fianco a fianco con professionisti e imprenditori locali fino a domenica 17 maggio, quando una giuria decreterà i progetti vincitori alle ore 18.

© Giorgio Salvatori

All'inaugurazione hanno preso parte il vescovo Nicolò Anselmi, la consigliera regionale Alice Parma, il presidente della Camera di Commercio Carlo Battistini, la vice sindaca Chiara Bellini e i vertici di RivieraBanca. Tra i messaggi emersi, l'invito ai giovani a sognare in grande, a costruire progetti utili alla comunità e a non perdere di vista la reputazione come valore fondante dell'imprenditoria.