Stati Uniti in allerta massima: rafforzata la sicurezza dopo l’attacco in Iran

Washington, New York e Los Angeles aumentano le misure di protezione. Fbi e Sicurezza Interna mobilitati: "Pronti a difendere la patria da ogni minaccia"

Gli Stati Uniti rafforzano la sicurezza interna dopo l’attacco americano in Iran. Le autorità federali, insieme ai leader locali delle principali città, hanno innalzato il livello di allerta in tutto il Paese, da New York a Los Angeles fino alla capitale Washington, temendo possibili ritorsioni o minacce.

"Le nostre risorse sono pienamente impegnate. Rimaniamo vigili. Dio benedica l'America e tutti coloro che la difendono", ha scritto su X il vice capo dell’FBI Dan Bongino. A fargli eco è stata la segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem: “Lavoreremo incessantemente per proteggere la patria americana”.

Anche le forze dell’ordine locali hanno rafforzato la vigilanza su obiettivi sensibili, infrastrutture critiche e luoghi ad alta frequentazione. A New York, la polizia ha aumentato la presenza nei principali snodi di trasporto e nei quartieri strategici, mentre a Los Angeles sono stati attivati piani di emergenza preventiva.

L’intero apparato di sicurezza nazionale è in stato di massima allerta, con le agenzie federali impegnate nel monitoraggio costante di minacce interne ed esterne. Le autorità invitano la popolazione alla calma e alla collaborazione, sottolineando che al momento non sono stati rilevati rischi concreti ma che la prudenza resta massima.