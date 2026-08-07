StayAgain: il network per host che aumenta le prenotazioni dirette e semplifica la gestione

Nasce StayAgain, il network degli host per aumentare le prenotazioni dirette e semplificare la gestione degli ospiti

StayAgain arriva sul mercato italiano con l’obiettivo di aiutare host e gestori di strutture ricettive a ottenere più prenotazioni dirette, riducendo la dipendenza dalle OTA e dalle elevate commissioni applicate dalle principali piattaforme di intermediazione. Il progetto nasce da un principio semplice: creare un network “da host per host”, nel quale ogni struttura possa valorizzare il proprio rapporto con gli ospiti, aumentare le prenotazioni ricorrenti e gestire in modo più efficiente tutte le attività legate al soggiorno. Attraverso StayAgain, gli host possono promuovere direttamente la propria struttura e costruire nel tempo un canale di vendita indipendente. La piattaforma consente inoltre di organizzare i flussi degli ospiti in arrivo, raccogliere le informazioni necessarie e semplificare gli adempimenti previsti dalla normativa italiana.

Tra le principali funzionalità sono previste:

l’invio dei dati degli ospiti al portale Alloggiati Web;

l’archiviazione per cinque anni delle schedine trasmesse;

la gestione degli invii statistici destinati a ISTAT e Regioni;

un CRM dedicato, attraverso il quale gli host possono organizzare i dati dei propri clienti e ricontattarli, nel rispetto dei consensi raccolti e della normativa sulla privacy, per proporre nuovi soggiorni nelle stagioni successive.

StayAgain vuole quindi offrire agli host un unico strumento per gestire il rapporto con l’ospite prima, durante e dopo il soggiorno, trasformando ogni prenotazione in una relazione diretta e duratura. «Le OTA rappresentano un importante canale di acquisizione, ma le commissioni possono incidere in modo significativo sulla redditività delle strutture», spiega il team di StayAgain. «Il nostro obiettivo è offrire agli host una soluzione concreta per aumentare le prenotazioni dirette, semplificare gli obblighi amministrativi e mantenere nel tempo il rapporto con i propri ospiti». StayAgain si propone così come un nuovo punto di riferimento per host, property manager e strutture ricettive italiane che desiderano lavorare in modo più indipendente, efficiente e sostenibile.