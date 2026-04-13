Stazione, arresto nella notte: sequestrati 200 grammi di hashish

Spacciatore nei pressi della stazione tradito dal nervosismo

Controllo notturno finisce con un arresto nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini. Intorno alle 0.30, la polizia ferroviaria, con il supporto dei militari dell’operazione “Strade sicure”, ha fermato un uomo per un accertamento.

Il soggetto, visibilmente nervoso, è stato portato negli uffici per ulteriori verifiche. Qui ha consegnato spontaneamente due involucri contenenti hashish, per un totale di circa 200 grammi.

Sequestrati droga e cellulare, ritenuto possibile strumento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato e l’autorità giudiziaria ha disposto il rito direttissimo.