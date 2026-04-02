Stazione di Rimini, stop notturno alla Polfer per tre mesi. Magrini: "Preoccupazione per gli organici"

Le parole al termine della riunione del Comitato di ordine pubblico e sicurezza

Il Sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla Polizia Locale Juri Magrini hanno partecipato questa mattina, 2 aprile, alla riunione del Comitato di ordine pubblico e sicurezza, convocata per discutere tra gli altri temi dell’annunciata sospensione del presidio della Polfer nella stazione di Rimini durante le ore notturne, così come denunciato pochi giorni fa dal Siulp, il sindacato autonomo di polizia.

“Diamo atto che Prefetto e Questore si sono subito attivati, convocando una seduta del Comitato, per affrontare un tema così delicato e urgente – sottolinea l’assessore Magrini – Dall’incontro è emerso un quadro più definito rispetto a quanto prospettato in un primo momento: è stata confermata la sospensione del servizio, ma è stato garantito che sarà temporanea, per tre mesi, per poi essere ripristinato per la stagione estiva. Anche la fascia oraria interessata risulta più contenuta: non dalle 19 alle 7, ma da mezzanotte alle 5, con le ore serali che saranno coperte da personale Polfer attraverso il ricorso allo straordinario. È evidente che non si tratta della soluzione ideale; tuttavia, il fatto che la sospensione sia circoscritta nel tempo e in una fascia oraria meno frequentata contribuisce a ridurre, almeno in parte, le preoccupazioni. Preoccupazione che invece resta, e forte, per l’ormai cronico sottodimensionamento degli organici delle forze di polizia, che si riverbera sulla tutela dei cittadini. Non stupirà quindi se già adesso chiediamo per tempo di avere garanzie sulla dotazione di rinforzi per la stagione estiva ormai imminente, affinché il presidio in stazione torni pienamente a regime e adeguato alle esigenze della città”.