Stazione ferroviaria di Rimini osservata speciale: maxi presidio delle forze dell'ordine

Controlli a tappeto nella serata di giovedì, 100 persone sottoposte ad accertamenti

A cura di Riccardo Giannini Redazione
27 febbraio 2026 14:15
Stazione ferroviaria di Rimini osservata speciale: maxi presidio delle forze dell'ordine
Polizia alla stazione ferroviaria di Rimini
Rimini
Cronaca
Sono state 100 le persone controllate nelle ore serali di ieri (giovedì 27 febbraio) in zona stazione ferroviaria a Rimini. La Polizia ha effettuato un approfondito servizio di presidio dell'area, assieme ai Carabinieri e alla Polizia Locale, concentrando la propria attenzione anche sulla fermata del Metromare e su un bar della zona. Dalla Questura evidenziano che le attività si siano concluse senza criticità: è stata eseguita una notifica di provvedimento di foglio di via e sono stati rinvenuti 10 grammi di droga, tra cocaina e hashish, abbandonati nei pressi di un binario.

