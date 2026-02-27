Stazione ferroviaria di Rimini osservata speciale: maxi presidio delle forze dell'ordine

Controlli a tappeto nella serata di giovedì, 100 persone sottoposte ad accertamenti

Sono state 100 le persone controllate nelle ore serali di ieri (giovedì 27 febbraio) in zona stazione ferroviaria a Rimini. La Polizia ha effettuato un approfondito servizio di presidio dell'area, assieme ai Carabinieri e alla Polizia Locale, concentrando la propria attenzione anche sulla fermata del Metromare e su un bar della zona. Dalla Questura evidenziano che le attività si siano concluse senza criticità: è stata eseguita una notifica di provvedimento di foglio di via e sono stati rinvenuti 10 grammi di droga, tra cocaina e hashish, abbandonati nei pressi di un binario.