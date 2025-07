Stefano Paolini (FdI) duro attacco alla Sindaca Angelini: Riccione a rischio criminalità

Paolini (FdI): “In pochi giorni le scaramucce sono diventate emergenze. Ben svegliata alla Angelini, utilizzi la Polizia Locale con presidi mirati nelle aree più a rischio criminalità”

“Ben svegliata Daniela Angelini. La Bella Addormentata nel Bosco improvvisamente s’è desta. Ne prendiamo atto.” Esordisce così Stefano Paolini, capogruppo consiliare e coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Riccione, in un duro attacco al sindaco Angelini, accusata di essersi resa conto solo ora della gravità della situazione legata alla sicurezza cittadina.

Secondo Paolini, quelle che durante la Notte Rosa la prima cittadina aveva liquidato come semplici “scaramucce”, si sono rapidamente trasformate in vere e proprie emergenze. “Una settimana dopo – continua – le stesse sono diventate motivo di richiesta di convocazione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Meglio tardi che mai, ma questo ritardo dimostra ancora una volta l’inadeguatezza della giunta nel cogliere i segnali del disagio.”

Paolini sottolinea come Fratelli d’Italia da tempo denunci una situazione degenerata, con Riccione divenuta “una sorta di pericoloso punto d’incontro di bande di balordi, maranza, delinquenti”, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine statali. A mancare, secondo il capogruppo, è l’apporto decisivo della Polizia Locale, che dipende direttamente dal Comune.

“Ci chiediamo da mesi – incalza – perché non siano ancora stati istituiti presidi fissi della Polizia Locale, almeno quattro agenti ciascuno, nei punti più sensibili del centro, soprattutto nei fine settimana. Perché si continuano a impiegare risorse per le multe ai turisti in divieto di sosta, ignorando le aree a più alto rischio criminale?”

Non manca poi una stoccata alla recente decisione del Comune di impiegare la Polizia Locale per controllare fuochi d’artificio e musica durante la notte. “Quindi, se si vuole, i vigili possono essere operativi anche nelle ore notturne. Perché allora non destinarli dove esplodono risse, aggressioni e rapine? La sola presenza di agenti armati e addestrati potrebbe avere un forte effetto deterrente.”

In conclusione, Paolini ribadisce la linea dura di Fratelli d’Italia contro quella che definisce “una gestione fallimentare della città”: “La stagione turistica entra nel vivo e tremo solo al pensiero di ciò che potrebbe accadere ogni notte. Questo sindaco e il suo entourage devono fare un passo indietro per il bene di Riccione e di chi sceglie ancora di trascorrervi le vacanze.”