Stefano Zamagni ospite de “I Lunedì di Viserba”

La riflessione sulle “strutture di peccato” che alimentano povertà e disuguaglianze

Sarà il professor Stefano Zamagni, uno dei protagonisti storici e “padre nobile” de “I Lunedì di Viserba”, l’ospite dell’incontro in programma questa sera, lunedì 10 agosto, alle ore 21 sul sagrato della chiesa di Santa Maria di Viserba Mare, nel giorno della festa di San Lorenzo.

Al centro della serata, dal titolo “Il peccato sociale prende forma come struttura di peccato”, una riflessione sulle situazioni di ingiustizia e oppressione che, nel tempo, finiscono per consolidarsi nelle istituzioni, nelle leggi, nell’economia e nella cultura.

Con il suo abituale sguardo a tutto campo, Zamagni affronterà una delle questioni centrali del percorso proposto quest’anno dalla rassegna: come nascono e come si rafforzano quei meccanismi sociali ed economici che producono disuguaglianze, esclusione e nuove forme di povertà.

Economista di fama internazionale, già presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Zamagni è legato a “I Lunedì di Viserba” da una lunga e significativa collaborazione. La sua presenza rappresenta uno dei momenti più attesi di questa sedicesima edizione, dedicata al tema “Le strutture di peccato che creano povertà e disuguaglianze”.

“Stefano Zamagni è una presenza che appartiene alla storia stessa de I Lunedì di Viserba. In questi anni ha saputo accompagnare la rassegna con la profondità delle sue riflessioni, ma anche con la capacità di parlare a un pubblico ampio, offrendo strumenti per leggere i cambiamenti della società. Averlo ancora una volta con noi significa ritrovare una voce autorevole che ha contribuito a dare identità e spessore a questa esperienza”, sottolinea il coordinatore della rassegna Primo Fonti.



L’appuntamento di questa sera si inserisce nel percorso avviato il 6 luglio, che attraverso sette serate tra spettacoli, musica e incontri con studiosi e personalità del mondo della cultura affronta il tema delle “strutture di peccato”, intese non soltanto come responsabilità individuali, ma come meccanismi economici, sociali, culturali e politici capaci di generare e consolidare ingiustizie.

Dopo gli appuntamenti dedicati alla cultura, alla famiglia e ad altri aspetti della società contemporanea, la serata con Zamagni porta dunque al centro l’economia e i meccanismi strutturali della disuguaglianza, offrendo una lettura che intreccia dimensione economica, responsabilità sociale e bene comune.

“I Lunedì di Viserba” confermano così la propria vocazione: da sedici anni trasformare il sagrato della chiesa, a pochi passi dal mare, in uno spazio pubblico di confronto e dialogo, capace di coinvolgere cittadini, turisti e appassionati di cultura.

L’incontro è a ingresso libero. In caso di maltempo, l’appuntamento si svolgerà nella chiesa di Santa Maria Mare, sempre in piazza Pascoli. Per chi arriva da fuori Viserba è consigliato il parcheggio gratuito di via Morri, sopra la ferrovia.