Stella e Novafeltria, aggancio al Misano battuto dal Bellaria: colpi di scena nel girone D di Promozione

In vetta ancora la Savignanese, pari per Bellariva e Riccione

a cura di Riccardo Giannini

Ancora colpi di scena nel girone D di Promozione. Il Misano aveva l'occasione per avvicinare la Savignanese, dopo il pari della capolista nell'anticipo con il Cervia, e di scavalcare i cervesi. Invece ha subito 4 reti contro il Bellaria Igea Marina, tre vittorie in 4 gare dopo il cambio di panchina, così la squadra di Muratori, alla terza sconfitta consecutiva, è stata agganciata a quota 16 dal Novafeltria e dalla Stella, entrambe vittoriose per 2-0, i novafeltriesi - al quarto hurrà consecutivo - sul campo del Civitella, la squadra allenata da Nadir Bianchi contro il Diegaro. Bakia e Gambettola si avvicinano a piccoli passi a piani alti della classifica: oggi due vittorie di corto muso per 1-0, per i cesenaticensi in trasferta sul campo del San Pietro in Vincoli, per il Gambettola in casa contro la Reno. Il Riccione pareggia 0-0 sul campo della matricola Roncofreddo, il Bellariva rischia la sconfitta contro il fanalino di coda Classe: il pari per 1-1 viene firmato dal solito Borgelli, a segno su rigore. Tante emozioni e non c'è il tempo di prendere fiato: mercoledì 29 ottobre arriva il turno infrasettimanale, con la Savignanese che ospiterà il Bellaria e il Misano contro una Stella lanciatissima, al quinto risultato utile consecutivo.

Bellaria Igea Marina - Misano 4-3

BELLARIA: Tosi, Caverzan (1' st Kasalla), Grossi, Righini, Zammarchi, Zamagni, Cristiani (24' st Pasolini), Loi, Vitali (28' st Zarrelli), D'Elia (44' st Carbonara), Muci (34' st Conti). A disp.: Berardi, T.Casali, Falchero. All.: D.Caverzan.

MISANO: Orsini, Di Pollina (40' st Gudenzoni), Bacchiocchi, Cecci, Rossi, Valeriani, Tamagnini, Laro (15' st Tamai), Camara (15' st Alvisi), Simoncelli, Pecci (15' st Maltoni). A disp.: Conti, Cesarini, E.Casali, D'Adamo Sandri, Pasos. All.: Muratori.

ARBITRO: Vitale di Bologna.

RETI: 7' pt Tamagnini, 5' st Muci, 10' st Loi, 27' st Alvisi, 33' st D'Elia, 39' st Zamagni, 50' st Rossi.

AMMONITI: Cristiani, Righini, Kasalla, Conti.

Civitella - Novafeltria 0-2

CIVITELLA: Olivucci, Gregori (8' st Depascalis), Facciani, Poggi, Ricci, Bergamaschi (36' st Bastianelli), Mazzoni (6' st Nannetti), Rabiti, Lucarelli (17' st Bara), Monti, Fazzini. A disp.: Vestrucci, Showtell, Giulianini, Tshomi, Barducci. All.: Gardini.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, A.Pavani (33' st Semprini), Medici, Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani (38' st Giorgini), Canini (40' st Astolfi), Camara (24' st Frihat), Galli (24' st Nucci). A disp.: Tani, T.Pavani, Sebastiani, Sacchini. All.: Mancini.

ARBITRO: Mongiorgi di Bologna.

RETI: 37' pt Camara, 4' st Canini.

AMMONITI: Bergamaschi, Medici, Poggi.

ESPULSI: 48' st Monti.

Roncofreddo - Riccione 0-0

RONCOFREDDO: Fabbri, Kurti, Zanni, Si.Brigliadori (28' st Scarcella), Scarponi, Lessi, Toure, Khayat (18' st Ventrucci), Collini (18' st Brighi), St.Brigliadori, Vivo. A disp.: Solazzo, Barducci, Nicolini, Urbinati, Benvenuti, Fellini. All.: Freschi.

RICCIONE: Crescentini, Gabriele, Giunchi, Manfroni, Difino, Serafini, Diop (38' st Bellavista), Mussoni, Ambrosini (20' st Pasolini), Cremonini, Tonini (20' st Greco). A disp.: Beoli, Fraternali, Labudiak, Pierri, Groppi. All.: Mugellesi.

ARBITRO: Tassi di Forlì.

AMMONITI: Si.Brigliadori, Toure, Ambrosini, Tonini, Difino.

Bellariva - Classe 1-1

BELLARIVA: Starna, Paura, F.Ronci (20' st Zighetti), Medi (42' st Magrotti), Cruz (46' st Berlini), Tonini, Russo (39' st Vari), Zamagni, Gennari (35' st Piastra), Marchionna, Bargelli. A disp.: Fontana, S.Ronci, Fini, Rattini. All.: D.Morolli.

CLASSE: Zollo, Santarelli (46' st Ragazzini), Stefani (30' st Cavallari), Padoan, Bevitori, Renzi, Balaj (21' st Bazzocchi), Bastari, Andreani (33' st Ricciardi), Scoglio, Andalò (15' st Roncagli). A disp.: Gallegati, Sassi, Baldrati, Balzani. All.: Cavina.

ARBITRO: Festa di Faenza.

RETI: 31' pt Andreani, 16' st Borgelli (rig.).

AMMONITI: Padoan, Santarelli.

ESPULSI: 14' st Zollo.

Stella - Diegaro 2-0

STELLA: Temeroli, Celli (34' st Bacchini), Betti, Guidomei (20' st Alvisi), Gabrielli, Tani (30' st Cicchetti), Marconi (37' st Cristiani), Fantini, Greppi, Pigozzi, Marchini (23' st Belloni). A disp.: Ferri, Fontemaggi, Berardi, Ulloa Brito. All.: Bianchi.

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Frosio, Guarino (43' st Scafidi), Donati, Tamburini, Mazzuoli, Scarponi, Casalboni (31' st Maiolani), Bonandi (1' st Giorgini), Ensini (18' st Giacalone). A disp.: Barducci, Fiumi, Torelli, Brunelli, Savini. All.: Giorgi.

ARBITRO: Casali di Bologna.

RETI: 5' st Marconi, 33' st Greppi.

AMMONITI: Guidomei, Pigozzi, Soumahin.

Gambettola - Reno 1-0

GAMBETTOLA: Smeraldi, Diedhiou, Zannoli, Rushiti (35' st Loreto), Raimondi, Cicognani, Gessi (1554' st Chiaruzzi), Camaj (44' st Orioli), Longobardi, Pertutti, Turci. A disp.: Foiera, Piraccini, Bucchi, Mustafa, Zaghini, Loreto, Chiaruzzi, Bucchi, Dhepa. All.: Rossi.

RENO: Golinucci, Cobrescu, Massa (15' st Lizambri), Podo (15' st Kema), Alberi, Corrado, Muratori, Giordano (15' st Patti), Quarta (15' st Sow), Ponticelli (37' st Taddei), Bagnolini. A disp.: Lenzi, Bazzocchi, Lyamadou, Andrini. All.: Benedetti.

ARBITRO: Fanucci di Forlì.

RETI: 35' pt Pertutti.

AMMONITI: Camaj, Golinucci, Muratori, Ponticelli, Lizambri, Taddei, Orioli.

Altre gare

Spiv - Bakia 0-1 (26' pt Vitalino)

Anticipo: Cervia United - Savignanese 2-2

Riposa: Bagnacavallo

Classifica

Savignanese 21, Cervia United 18, Novafeltria, Misano e Stella 16; Bakia 15, Gambettola 14, Roncofreddo 12, Riccione e Diegaro 11, Spiv, Bellaria Igea Marina e Reno 9; Bellariva 7, Civitella e Bagnacavallo 6; Classe 2.