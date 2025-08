Stessa foto ma su due documenti di Stati diversi: arrestato

Un 28enne è stato fermato sulla via Emilia a Rimini, uno dei due documenti che aveva con sé era falso

Ieri pomeriggio (martedì 5 agosto) i Carabinieri di Viserba hanno arrestato un 28enne moldavo per le ipotesi di reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il giovane, risultato irregolare sul territorio italiano, è stato fermato per un controllo di routine, mentre camminava lungo la via Emilia. Agli operatori ha esibito un passaporto moldavo, ma durante le operazioni uno dei Carabinieri ha notato che con sé il 28enne portava con sé una carta di identità romena, con la stessa foto del passaporto. Proprio quest'ultimo documento, dopo gli accertamenti, è risultato falsa. È così scattato l'arresto.