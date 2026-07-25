"Stesso orgoglio, stesso mare". Dieci anni di Pride: Rimini si veste d'arcobaleno

In 25mila sul lungomare per celebrare il decennale del Summer Pride tra musica, colori e la rivendicazione dei diritti Lgbtqia+

Dieci anni di Pride e un lungomare mai così pieno. Rimini ha celebrato ieri il decennale del Summer Pride con migliaia di persone che hanno invaso il Parco del Mare, trasformandolo in un lungo fiume di bandiere arcobaleno, musica e colori. Un colpo d’occhio che ha accompagnato la parata per centinaia di metri e consegnato all’edizione dell’anniversario una partecipazione da record con 25mila persone, confermando quanto l’appuntamento sia cresciuto dalla sua prima sfilata fino a diventare uno degli eventi più partecipati dell’estate riminese.

Dai carri arrivava la musica, tutt’intorno si ballava e si cantava. C’erano giovani, famiglie, coppie e gruppi di amici, tra volti dipinti, maschere e costumi sfavillanti. Cartelli e slogan spuntavano in mezzo alla folla, mentre ai lati del percorso turisti e curiosi si fermavano ad assistere alla parata. Anche dai balconi degli alberghi c’era chi salutava e chi impugnava il telefono per immortalare il passaggio del corteo.

Una grande festa che ha attraversato uno dei luoghi simbolo della Rimini estiva, senza però lasciare in secondo piano il significato politico della manifestazione. «Stesso orgoglio, stesso mare» è stato lo slogan scelto per festeggiare i dieci anni del Summer Pride e ribadire la difesa dei diritti delle persone Lgbtiqia+, insieme al contrasto alle discriminazioni, alla violenza e a ogni forma di odio.

Numerosa anche la presenza delle istituzioni. Nel corteo hanno sfilato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e la vicesindaca Chiara Bellini, insieme agli assessori comunali e a diversi sindaci del circondario. Presenti anche il deputato Andrea Gnassi, il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti e le consigliere regionali Emma Petitti e Alice Parma. Tra i partecipanti anche Franco Grillini, figura storica del movimento LGBTQIA+ italiano.

A dare voce al messaggio della giornata è stato Marco Tonti, presidente di Arcigay Rimini: «Potrete metterci scogli ovunque sul nostro cammino, ma il mare non lo potete fermare: quando siamo insieme, noi siamo quel mare». Ed è proprio il mare, evocato dallo slogan e dalle parole di Tonti, l’immagine lasciata dal decennale. Dieci anni dopo la prima sfilata, il Pride riminese ha festeggiato il suo compleanno con un lungomare gremito, riportando ancora una volta in strada migliaia di persone per rivendicare il diritto di essere se stessi e di amare liberamente.



