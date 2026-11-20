Parola al Dr. Chicone Stiamo disimparando a masticare? Perché la bocca dice molto su come invecchiamo

Il fondatore e direttore scientifico delle cliniche Il Mondo del Sorriso, spiega perché masticare bene conta più di quanto pensiamo, anche dopo i 60 anni

Mangiamo sempre più in fretta, scegliamo cibi sempre più morbidi e alla masticazione non pensiamo quasi mai. Eppure la digestione non comincia nello stomaco: comincia in bocca. In Giappone esiste da decenni un obiettivo nazionale che punta ad arrivare a 80 anni con almeno 20 denti. Ne abbiamo parlato con il Dott. Alessandro Rocco Chicone, chirurgo esperto in implantologia avanzata, fondatore e direttore scientifico delle cliniche Il Mondo del Sorriso, con sedi a San Marino, Riccione, Cesena e Senigallia.

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"'Stiamo disimparando a masticare' è una provocazione, ma descrive bene come viviamo", spiega il Dott. Chicone. "Mangiamo di corsa, spesso davanti a uno schermo, e scegliamo cibi sempre più lavorati. Quando mastichiamo, il cibo si mescola con la saliva, che contiene i primi enzimi della digestione. Partono segnali verso lo stomaco e il cervello, compresi quelli che ci fanno sentire sazi. E lavorano muscoli, articolazioni e osso delle mascelle. Se mastichiamo poco e male, tutto questo lavoro si riduce."

Quante volte bisogna masticare un boccone?

Sui social circolano numeri di ogni tipo: 20, 30, 40 masticazioni. "Un numero magico non esiste", chiarisce lo specialista. "Dipende dal cibo: una mela non è un purè. La regola pratica è deglutire quando il boccone è davvero ridotto in poltiglia, senza fretta." Più importante, secondo il Dott. Chicone, è un'abitudine che molti hanno senza accorgersene: masticare sempre da un solo lato. "Spesso dietro c'è un dente mancante, un fastidio o un contatto sbagliato tra i denti. Col tempo un lato si sovraccarica, e possono risentirne anche muscoli e articolazione. È un segnale che merita una visita."

Quando mancano i denti, cambia anche quello che mangiamo

"Quando manca un dente posteriore ci si adatta", racconta il Dott. Chicone. "Si mastica dall'altro lato, si evitano carne, verdure crude, frutta secca. Senza accorgercene cambiamo dieta, e spesso in peggio." E la dentiera? "È una soluzione importante e ha restituito dignità a tante persone. Però gli studi mostrano che, rispetto ai denti naturali, con la dentiera la capacità di masticare si riduce in modo significativo. Le soluzioni fisse su impianti, quando sono indicate, possono avvicinarsi di più alla funzione naturale. Ogni caso però va valutato singolarmente, dopo una diagnosi accurata."





Bocca e longevità: cosa dice la scienza

Sul legame tra masticazione e invecchiamento il Dott. Chicone invita alla prudenza. "La masticazione non è un elisir di lunga vita. La ricerca però mostra associazioni chiare. Chi ha meno denti o mastica peggio tende a mangiare meno fibre e proteine e più cibi morbidi e zuccherati. Questo può pesare sul microbiota intestinale e sulla massa muscolare." In Giappone si parla di "fragilità orale": negli anziani il peggioramento della funzione della bocca è associato a una fragilità generale e alla perdita di forza. "È un'associazione, non una causa diretta", precisa. "Ci dice però che la bocca è uno dei primi indicatori di come stiamo invecchiando."





La lezione del Giappone: l'Obiettivo 8020



Il programma 8020 è nato in Giappone alla fine degli anni Ottanta, promosso dalle istituzioni sanitarie insieme ai dentisti. L'obiettivo è arrivare a 80 anni con almeno 20 denti funzionanti, considerati la soglia per masticare la maggior parte dei cibi. "Il Giappone è uno dei Paesi più longevi al mondo e ha capito presto che vivere a lungo non basta: bisogna vivere bene, continuando a mangiare in autonomia", osserva il Dott. Chicone. "Negli anni la quota di ottantenni che raggiunge l'obiettivo è cresciuta molto. È la prova che la prevenzione funziona, quando diventa cultura."





Non quanti denti, ma quanto bene li usiamo

Parlare di denti e longevità può sembrare una moda. "Il rischio c'è, se se ne parla per slogan", ammette il Dott. Chicone. "Per questo bisogna distinguere ciò che la scienza dimostra da ciò che è solo suggestione. Il concetto che chiamo The Longevity Smile parte da un'idea semplice: la bocca non è separata dal resto del corpo." E conclude: "Non chiedetevi solo quanti denti avete, ma quanto bene riuscite a usarli. Masticate con calma, fate i controlli. E se fate fatica a mangiare qualcosa, non abituatevi: fatevi valutare."





Come mastichi oggi? Fai il test

Per capire come sta funzionando la tua bocca puoi partire da qui: il test "Scopri la tua mappa della masticazione". Sono 13 domande su come mastichi, sulle gengive, sulle abitudini e sui segnali che hai notato. Le compili in pochi minuti dal telefono.



Alla fine ricevi un punteggio orientativo e un elenco di argomenti da portare alla prima visita. Il test non è una diagnosi e non sostituisce la valutazione del dentista. Serve ad arrivare alla visita con le idee più chiare.



Fai il test: https://ilmondodelsorriso.com/hai-perso-i-tuoi-denti/?utm_source=altarimini&utm_medium=articolo&utm_campaign=masticazione



Il Mondo del Sorriso – San Marino, Riccione, Cesena, Senigallia

Per richiedere una valutazione: Numero Verde 800 22 22 88

www.ilmondodelsorriso.com

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