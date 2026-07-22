Stop ai balneari abusivi: il Tar respinge i ricorsi. Corsa alle gare: tutto deciso entro il 2027
C'è la data per i bandi: "Non c'è più nessuna possibilità di equivoco"
Respinti i ricorsi di due concessionari balneari. Intanto il Consiglio di Stato fissa al 30 settembre 2027 il termine ultimo per l'assegnazione delle concessioni tramite gara
Il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna ha respinto i ricorsi presentati da due concessionari balneari di Rimini, confermando la legittimità delle ordinanze con cui il Comune aveva disposto la demolizione di opere ritenute abusive.
Secondo quanto riportato dalla stampa locale, al Bagno 32 dovranno essere rimosse undici cabine realizzate senza titolo edilizio a partire dagli anni Settanta. Al Lido San Giuliano, invece, il Tar ha confermato l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi attraverso la rimozione o l'adeguamento di pergolati, chiringuiti, cabine e dieci campi da beach volley risultati non conformi al progetto autorizzato.
I concessionari potranno ancora presentare ricorso al Consiglio di Stato. Tuttavia, i tempi del contenzioso potrebbero essere superati dall'avvio delle nuove procedure di assegnazione delle concessioni demaniali, destinate a ridisegnare l'assetto dell'arenile.
Sul fronte delle concessioni balneari, il Consiglio di Stato ha infatti fissato un termine definitivo: entro il 30 settembre 2027 tutte le concessioni dovranno essere assegnate attraverso procedure di gara. In caso contrario, le opere presenti sulle spiagge potranno essere demolite oppure acquisite al patrimonio dello Stato.
I Comuni saranno chiamati a pubblicare i bandi entro il 30 giugno 2027, avviando così il percorso verso il nuovo sistema di affidamento previsto dalla normativa.
"Non c'è più nessuna possibilità di equivoco", ha dichiarato al Resto del Carlino l'ex parlamentare riminese Sergio Gambini, sottolineando come il cambiamento rappresenti una svolta ormai inevitabile. "Possiamo vivere questo momento come una sciagura. Possiamo invece cercare le opportunità che può offrire per l'insieme della nostra comunità", ha aggiunto.