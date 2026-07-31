Stop alcol in centro storico a Rimini: il Comune rassicura su controlli e sanzioni

Nel complesso, le attività condotte nelle ultime settimane hanno portato a 75 interventi, tra controlli, sanzioni, denunce, sequestri e assistenza a persone in difficoltà

Si intensificano, a seguito dell’ordinanza firmata dal sindaco Sadegholvaad a giugno, i controlli della Polizia Locale nel centro storico di Rimini: fino al 30 luglio, riferiscono da palazzo Garampi, sono state identificate 150 persone nell’ambito delle attività di presidio e prevenzione.

Le verifiche hanno portato alla contestazione di 41 sanzioni per violazioni al regolamento di polizia urbana, con allontanamento dei soggetti che arrecavano disturbo alla quiete pubblica. Sono stati inoltre elevati 15 verbali per violazione dell’ordinanza comunale contro l’abuso di alcol su area pubblica, in vigore nelle zone del centro storico.

Durante i servizi, gli agenti sono intervenuti in diverse situazioni che hanno richiesto accertamenti più approfonditi. Un cittadino è stato denunciato per inottemperanza al foglio di via emesso dal Questore, un altro per le ipotesi di reato di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. In un episodio distinto, un soggetto è stato denunciato per l'ipotesi di reato di procurato allarme dopo essere stato sorpreso ad armeggiare con una pistola risultata poi essere un giocattolo, sequestrata dagli agenti. Nel corso delle attività è stata inoltre rinvenuta un’arma da fuoco.

Gli interventi hanno riguardato anche episodi di occupazione abusiva: un cittadino è stato denunciato per aver invaso un edificio comunale, con contestuale sgombero e ripristino della chiusura. Sul fronte delle sostanze stupefacenti, elevate 6 sanzioni e recuperato uno zaino contenente droga. Tre persone sono state sanzionate per ubriachezza molesta.

Accanto alle attività di contrasto, gli agenti sono intervenuti inoltre in situazioni di fragilità: 4 chiamate al 118 hanno riguardato persone senza fissa dimora in difficoltà, assistite e accompagnate ai servizi sanitari. Nel complesso, le attività condotte nelle ultime settimane hanno portato a 75 interventi, tra controlli, sanzioni, denunce, sequestri e assistenza a persone in difficoltà, confermando l’attenzione costante della Polizia Locale verso le aree più sensibili del centro storico.

"Il lavoro del Nucleo Sicurezza Urbana – sottolinea Juri Magrini, assessore alla polizia locale e sicurezza urbana - conferma una presenza costante nel centro storico, dove convivono esigenze diverse: la sicurezza dei residenti, la fruibilità degli spazi pubblici da parte di cittadini e turisti, il rispetto delle regole ma anche l’attenzione alle fragilità. Esigenze che devono procedere insieme. Con questi controlli Continuiamo a presidiare, intensificando la presenza, le aree più sensibili con serietà, equilibrio e vicinanza ai cittadini".