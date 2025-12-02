“Stop alla transizione energetica”: l’ira di Alice Parma contro il Governo

La denuncia della consigliera regionale emiliano-romagnola sul taglio ai fondi per le Cer

La consigliera regionale emiliano-romagnola Alice Parma (Pd) critica duramente il Governo per il taglio ai fondi del Pnrr destinati alle Comunità Energetiche Rinnovabili, ridotti da 2,2 miliardi a 795,5 milioni, e per la chiusura anticipata dello sportello di accesso ai contributi fissata al 30 novembre 2025.

Secondo Parma, la decisione rischia di compromettere progetti già avviati da Comuni, enti e cooperative, penalizzando soprattutto i territori più piccoli e mettendo a rischio gli obiettivi nazionali sulle nuove installazioni di energia rinnovabile.

La consigliera porta l’esempio di Rimini, che ha appena presentato la sua prima Comunità Energetica Rinnovabile, definita “un modello virtuoso” capace di garantire benefici ambientali, risparmi per famiglie e imprese e nuove tecnologie senza consumo di suolo.

Per Parma, di fronte a iniziative locali così innovative, “il Governo dovrebbe sostenere le Cer, non frenare la transizione energetica”.