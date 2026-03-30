Stop alle offese, spazio al dialogo: studenti di Rimini vincono il contest contro la comunicazione ostile

Con le loro locandine, i ragazzi della IV S del Serpieri inviteranno 1700 coetanei a scegliere parole che costruiscono, non che feriscono

“Spegni il rumore, accendi l’ascolto” e “Scegli parole che nutrono, non che feriscono”: sono i due copy che accompagnano le locandine vincitrici del laboratorio ‘Intelligenza artificiale, imparare a guardare lontano”, che il Gruppo SGR ha promosso nell’ambito della settima edizione del progetto ‘Da spettatori a protagonisti’ e coordinato da Primula Lucarelli.

Protagonista del laboratorio, la IV S del liceo artistico Serpieri di Rimini, indirizzo pittura.

Dopo aver compreso i meccanismi di coinvolgimento dell’intelligenza artificiale, insieme all’esperto Stefano Stambazzi, l’obiettivo è stato quello di mettere a punto un messaggio, composto da immagini e parole, per sensibilizzare ad una comunicazione interpersonale non violenta e non ostile.

Anche da altri laboratori analoghi, erano scaturite le frasi che più di altre interrompono il dialogo fra i giovani: ‘stai zitto, non combinerai mai niente, sei grasso, non sei italiano…’ sono le prevalenti affermazioni definitive che interrompono la relazione.

Le locandine vincitrici, realizzate dalle ragazze G.C. e V.P., saranno stampate dalla scuola e poi distribuite agli studenti coinvolti nella prossima edizione del progetto “Da spettatori a protagonisti” - che nell'ultimo anno ha coinvolto 1700 studenti in circa 80 classi della provincia - con l'obiettivo di promuovere una comunicazione più consapevole e rispettosa dell'altro.

Il contest è stato coordinato dalla professoressa Giulia Longanesi e introdotto dal dirigente scolastico, Marco Mongelli, alla presenza di numerosi insegnanti e studenti. La valutazione finale degli elaborati è stata affidata all’Ufficio Comunicazione Corporate di Gruppo SGR, con Nicoletta Renzi, Gabriele Scarpato e Christian Cevoli