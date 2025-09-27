Altarimini

Stop definitivo ai lavori. Il Consiglio di Stato: "Falsa dichiarazione", coppia riminese deve demolire due edifici

Confermato l’abuso edilizio in via Maceri

A cura di Glauco Valentini Redazione
27 settembre 2025 06:38
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una coppia riminese contro il Comune di Rimini in merito alla ristrutturazione di due edifici in via Maceri. Dopo i lavori di demolizione e ricostruzione, i coniugi avevano presentato una Scia e una successiva variante, poi dichiarate inefficaci dall’Amministrazione che aveva ordinato l’abbattimento del fabbricato, ritenuto abusivo.

Il Tar prima e il Consiglio di Stato ora hanno dato ragione al Comune: secondo i giudici, era stata resa una falsa dichiarazione sulla destinazione urbanistica di uno degli immobili. Con la sentenza definitiva, resta confermato l’ordine di demolizione.

