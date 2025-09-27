Stop definitivo ai lavori. Il Consiglio di Stato: "Falsa dichiarazione", coppia riminese deve demolire due edifici

Confermato l’abuso edilizio in via Maceri

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una coppia riminese contro il Comune di Rimini in merito alla ristrutturazione di due edifici in via Maceri. Dopo i lavori di demolizione e ricostruzione, i coniugi avevano presentato una Scia e una successiva variante, poi dichiarate inefficaci dall’Amministrazione che aveva ordinato l’abbattimento del fabbricato, ritenuto abusivo.

Il Tar prima e il Consiglio di Stato ora hanno dato ragione al Comune: secondo i giudici, era stata resa una falsa dichiarazione sulla destinazione urbanistica di uno degli immobili. Con la sentenza definitiva, resta confermato l’ordine di demolizione.