Stop di 24 ore dalle 21 di giovedì alle 21 di venerdì: coinvolti Trenitalia, Trenord e Tper

Garantite solo alcune fasce orarie, mentre Italo viaggerà regolarmente

Nuovo stop per il trasporto ferroviario: dalle 21 di giovedì 2 ottobre alle 21 di venerdì 3 ottobre 2025 è stato proclamato uno sciopero nazionale che coinvolge Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. La mobilitazione, indetta dal sindacato intercategoriale Si-Cobas, sostiene il popolo palestinese e si inserisce nel calendario di proteste già avviate a settembre.

Durante le 24 ore di astensione saranno garantite alcune fasce di servizio: i treni regionali e locali circoleranno dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Per i collegamenti a lunga percorrenza è disponibile un elenco di convogli confermati, tra cui EuroCity, InterCity Notte e alcune corse Frecciarossa.

Italo, invece, non aderisce allo sciopero: i viaggi previsti si svolgeranno regolarmente.

La mobilitazione non riguarda solo il comparto ferroviario: venerdì 3 ottobre si fermeranno anche i lavoratori della scuola, con uno sciopero nazionale proclamato dallo stesso sindacato.