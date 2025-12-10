Stop ignorati e contromano in centro a Rimini: bloccato dopo fuga in auto, guidava con patente revocata

L'uomo è risultato inottemperante a divieto di ritorno nel Comune di Rimini

Un 50enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Rimini, a seguito di fatti avvenuti nel pomeriggio di ieri (martedì 9 dicembre). L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio e reati in materia di droga, è stato intercettato mentre guidava la sua auto: a insospettire gli agenti, il fatto che il 50enne avesse cercato di evitare lo sguardo dei poliziotti. Quando è stato intimato l'alt alla vettura, a bordo della quale si trovava anche una donna come passeggera, il conducente è scappato a tutta velocità: prima che la sua auto fosse bloccata dalla squadra Volante, il 50enne si è reso protagonista di diverse infrazioni al codice della strada, non fermandosi a diversi segnali di stop, percorrendo diverse vie in contromano e ad elevata velocità, in pieno centro abitato, rischiando di provocare incidenti. Il denunciato si era messo alla guida nonostante la revoca della patente ed è stato quindi anche sanzionato per tutte le violazioni del codice della strada. Infine gli è stata sequestrata l'auto.