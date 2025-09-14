Storer domina a Cesenatico: l’australiano vince il Memorial Pantani 2025

Il corridore della Tudor Pro Cycling trionfa in solitaria dopo un lungo attacco con Tesfazion. Delettre secondo, terzo l’eritreo della Movistar

È l’australiano classe ‘97 Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) a conquistare, in solitaria, l’edizione 2025 del Memorial Marco Pantani a Cesenatico. È stato, insieme a Natnael Tesfazion (Movistar Team), protagonista di un attacco a due iniziato a 65 chilometri dal traguardo. Storer ha poi staccato l’eritreo a meno di quattro dall’arrivo. Seconda piazza per il francese Alexandre Delettre (TotalEnergies), terzo lo stesso Tesfazion.

L’organizzazione portava la firma del GS Emilia di Adriano Amici con il patrocinio Panathlon Club Cesena, guidato dal presidente Dionigio Dionigi, con il fondamentale supporto della Sidermec di Pino Buda, da sempre vicina alla manifestazione e alla memoria di Marco Pantani. La gara è parte della Coppa Italia delle Regioni, la speciale Challenge della Lega del Ciclismo Professionistico.

La cronaca

Dopo il via, avvenuto alle 11.30 davanti al monumento che ricorda Marco Pantani, la gara entra subito nel vivo con un ritmo elevato: già al km 15 si forma un drappello di nove attaccanti, presto riassorbito da un gruppo che non lascia spazio. Le prime due ore scorrono veloci a oltre 43 km/h di media, con vari tentativi che si susseguono senza successo. È sulle rampe di Longiano che la corsa si infiamma davvero: davanti restano in una dozzina, tra cui Carapaz, Hirschi, Ulissi, Tesfazion e Storer, con la Tudor e la Movistar particolarmente attive. Al Gpm passa per primo proprio Storer, che insieme a Tesfazion riesce ad allungare, costruendo un margine importante. La coppia collabora bene e guadagna fino a due minuti sul gruppo, nel quale UAE e EF provano invano a riorganizzarsi. Con il passare dei chilometri, il vantaggio cala leggermente ma resta consistente: a 10 km dalla fine i due conservano ancora 45 secondi, mentre alle loro spalle ci prova Delettre a riportarsi sotto. Ai -5 km però Storer cambia passo, stacca l’eritreo della Movistar e si invola da solo verso il traguardo. Alle sue spalle Delettre si prende il secondo posto davanti a Tesfazion, raggiujnto e superato sul rettilineo finale, mentre Vincenzo Albanese (Ef Education Easypost) regola lo sprint del gruppo per la quarta piazza, seguito da Lorenzo Milesi (Movistar Team), quinto.

Prossimo appuntamento organizzativo del Gs Emilia sarà nella giornata di sabato 4 ottobre, con il Giro dell’Emilia-Granarolo maschile e il Giro dell’Emilia BCC Felsinea Donne Elite.