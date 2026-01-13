Storia, arte e paesaggio: la Valle del Conca protagonista a Morciano

Giovedì 15 gennaio la presentazione del volume di Dorigo Vanzolini nella sala consiliare di Morciano

Giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 21, la Sala consiliare di Morciano di Romagna ospiterà la presentazione del volume “La Valle del Conca: storia, arte e paesaggio”, un appuntamento dedicato alla scoperta e alla riscoperta di uno dei territori più ricchi di memoria e identità della Romagna.

La serata, patrocinata dal Comune di Morciano di Romagna, propone un viaggio approfondito nel cuore della Valle del Conca, attraverso le pagine del libro di Dorigo Vanzolini, che ricostruisce il legame profondo tra storia, arte e paesaggio, restituendo al lettore una visione articolata e consapevole del territorio. Accanto a lui sarà presente la professoressa Alda Ugolini Filippini.