Storie, suoni e creatività: tutti gli appuntamenti della settimana di Filo per Filo

Il programma a Rimini

Il 20 maggio all’Ex Cinema Astoria è in programma SIAMO LE STORIE CHE CI RACCONTANO, alle ore 21, un incontro con l’attore e autore Claudio Milani, tra i più apprezzati e conosciuti nell’utilizzo della narrazione a scopi educativi: sarà un momento di confronto, gratuito ma su prenotazione, per riflettere sul potere delle storie. I suoi spettacoli dedicati a piccoli spettatori ma che piacciono molto anche ai grandi, sono esperienze sorprendenti, piene di sorprese che uniscono il racconto alla meraviglia degli oggetti.

La riflessione partirà dal potere che hanno le fiabe di plasmare il mondo: esse si collocano all’origine delle storie che interessano l’umanità e scaturiscono racconti capaci di cambiare il mondo.

Le storie, oggi, hanno forme nuove e si trovano dentro mezzi in cui ci tuffiamo con facilità: smartphone, computer, televisione, cinema, albi illustrati. Milani condurrà il pubblico attraverso un atlante per orientarsi in questo mare magnum fornendo qualche strumento in più per potersi orientare meglio in questa vastità di offerta. Dall’esperienza on disabilità, insegnanti, genitori, educatrici e educatori ed enti teatrali con i quali ha collaborato per anni, prende le mosse questo incontro che vuole essere una bussola per prendere il largo nel mare di racconti che popolano la nostra cultura.

Il 22 maggio, alle ore 19, l’Osteria Il Povero Diavolo si trasforma in un palcoscenico naturale per Risonanze Magnetiche, un incontro nato per celebrare la meraviglia delle piccole cose e la forza degli elementi e l’incontro tra lettura e musica.

L’anima sonora dell’evento è affidata a Fabio Mina, Danilo Rinaldi e Mirco Ballabene e a “VIREO”, il progetto che fonde fiati, corde, tamburi ed elettronica in un dialogo ipnotico. La loro musica non è solo ascolto, ma un’esplorazione che intreccia le melodie ai suoni catturati dal mondo esterno, creando un legame profondo tra l’uomo e l’ambiente. In questo flusso armonico si innesteranno le letture di Alcantara, frammenti poetici dedicati alla natura e ai dettagli quotidiani, capaci di restituire voce a ciò che è minuto e prezioso.

Il calendario di Filo per Filo, Segno per Segno proseguirà fino al 7 giugno e vedrà protagonisti, sempre durante la settimana corrente, il poliedrico Roberto Abbiati con il suo assolo ispirato al Moby Dick di Melville, il 23 e 24 maggio presso la Chiesa della Crocina a Rimini e, il 23 maggio, presso la Biblioteca Gambalunga, Marianna Balducci che guiderà bambine e bambini a (6/8 anni) nel laboratorio Carta Canta, Carta Racconta dove la carta smetterà di essere un semplice supporto e diventerà materia viva. L’illustratrice riminese guiderà i partecipanti in un viaggio creativo per superare i confini della pagina e dar forma alle idee, pensando “con le mani” tra pieghe, tagli e strappi. Il laboratorio è presentato in collaborazione con Gruppo Hera.

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