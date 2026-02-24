Storymakers in concorso con due documentari al Premio Film Impresa 2026

Storymakers selezionata con documentari all’Area Documentaria del Premio Film Impresa 2026, 2-4 marzo al Cinema Quattro Fontane di Roma.

Storymakers, casa di produzione specializzata in documentari industriali, è stata selezionata con due opere nell’Area Documentaria della IV edizione del Premio Film Impresa 2026, in programma dal 2 al 4 marzo al Cinema Quattro Fontane di Roma.

Le proiezioni sono previste:

- Le Vie del Basilico (Barilla Group), martedì 3 marzo alle ore 11:30 – Area Documentaria, Slot 1

- Food Farm 4.0 (Food Farm ScpA), mercoledì 4 marzo alle ore 9:00 – Area Documentaria, Slot 2

Su oltre 200 opere candidate a livello nazionale, 36 film sono stati ammessi alla selezione ufficiale e 13 nella sezione Documentaria. Tra questi figurano Le Vie del Basilico (Barilla Group) e Food Farm 4.0 (Food Farm ScpA), entrambi prodotti da Storymakers. Le Vie del Basilico racconta la filiera agricola Barilla come sistema di territorio, competenze e responsabilità. Food Farm 4.0 esplora il rapporto tra formazione e industria come modello produttivo integrato. I documentari industriali permettono alle imprese di essere comprese nella loro complessità, con un linguaggio cinematografico capace di generare credibilità e memoria nel tempo”, dichiara Alessandro Lucente, direttore creativo di Storymakers. Il Premio Film Impresa, ideato e organizzato da Unindustria con il supporto di Confindustria, rappresenta uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al cinema d’impresa. La giuria dell’edizione 2026 è presieduta da Sergio Castellitto; tra i protagonisti figurano Giuseppe Tornatore e PIF. Storymakers è una casa di produzione specializzata in documentari industriali. Lavora con aziende e gruppi industriali per documentare filiere produttive, trasformazioni organizzative e modelli di sostenibilità. Ogni progetto è concepito per avere vita autonoma oltre il contesto aziendale, con distribuzione in festival e rassegne cinematografiche.

