Altarimini

Strada dissestata a Villagrande, preoccupazione dei residenti per la mancata manutenzione

Segnalazioni su Pugliano Vecchio e Campodarco

A cura di Grazia Antonioli Redazione
21 aprile 2026 11:47
Strada dissestata a Villagrande, preoccupazione dei residenti per la mancata manutenzione -
Montecopiolo
Le Vostre Segnalazioni
Condividi

Strada comunale dissestata, la protesta dei residenti. A Villagrande alcuni abitanti lamentano la mancanza di manutenzione della strada comunale Pugliano Vecchio e Campodarco. La segnalazione è arrivata alla nostra redazione.

"Numerose richieste di manutenzione della strada comunale Pugliano Vecchio e Campodarco" scrivono "non mai state prese in considerazione perciò gli abitanti, a spese proprie, hanno cercato di sistemare senza un buon risultato."

"Un manto stradale dissestato che causa danni ai veicoli e questo tratto non è considerato nemmeno per quanto riguarda apertura neve e taglio erba."

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini