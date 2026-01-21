Strada interrotta a Verucchio, Marcello sollecita la Regione

Il consigliere di Fratelli d’Italia chiede aggiornamenti sui lavori e coordinamento tra Comune, Provincia di Rimini ed Hera

Capire qual è lo stato attuale dei lavori in via Ponte a Ponte Verucchio, in provincia di Rimini, e quando riaprirà la strada.

A chiederlo con un’interrogazione alla Regione è Nicola Marcello, consigliere di Fratelli d’Italia, partendo dal fatto che il 7 novembre scorso in quel luogo si sia verificato un grave cedimento dell’asfalto che ha aperto una voragine profonda circa 3 metri, determinando la chiusura del tratto stradale interessato.

“La chiusura insiste su un collegamento rilevante per la viabilità locale della Valmarecchia – sottolinea il consigliere ­–, con disagi per residenti, pendolari e attività economiche, oltre a ricadute sulla mobilità e sul trasporto pubblico, come mostrano anche le deviazioni delle linee bus attivate per la chiusura”.

Nella ricostruzione di Marcello il problema sarebbe legato a infiltrazioni provenienti dalla rete fognaria e, durante i lavori, sarebbero emerse ulteriori criticità su un tratto di rete adiacente, con conseguente complessità dell’intervento e protrarsi della chiusura.

Per dare comunicazioni chiare e tempestive ai cittadini e porre fine alle loro preoccupazioni, il consigliere di Fratelli d’Italia chiede quindi se “la Regione Emilia-Romagna intenda attivare un coordinamento istituzionale tra Comune di Verucchio, Provincia di Rimini ed Hera”.