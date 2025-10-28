Strada Marecchiese, Anas dice sì all'incontro con i sindaci e il presidente della Provincia

Anas risponde con una comunicazione ufficiale: data da fissare

È in arrivo un incontro tra Anas, la Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini e i Comuni interessati dal tracciato, in relazione al progetto di riqualificazione della strada Marecchiese. L'annuncio arriva da una comunicazione ufficiale di Anas che dà disponibilità per l'incontro, ancora da fissare: ma il presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad è pronto ad attivarsi nell'immediato per organizzare il tavolo tecnico. Anas ha quindi risposto all'invito avanzato qualche giorno fa dallo stesso Sadegholvaad. Terminato il quadro esigenziale, è tempo di passare alla progettazione, che dovrà essere condivisa con i territori. Questo il Sadegholvaad pensiero, che riceve risposta positiva di Anas.