Strada Marecchiese, Gnassi incalza il Governo: "Inizi a destinare un po' di risorse"

"Volevano fare una superstrada, poi hanno capito che sia meglio interventi puntuali sul tracciato", spiega il deputato Dem

Andrea Gnassi, deputato Dem, riporta in Parlamento il tema degli interventi di riqualificazione della strada Marecchiese, chiedendo al Governo di "individuare e destinare una prima quota di risorse, formalizzandola in appositi atti formali e programmatori, per finanziare la progettazione degli interventi specifici e migliorativi della Marecchiese".

Nell'interrogazione presentata, Gnassi chiede inoltre che l'esecutivo si impegni "ad attivare le procedure necessarie, nell’ambito delle proprie competenze, per assicurare il pieno coinvolgimento degli enti territoriali interessati, così da avviare rapidamente una collaborazione per la progettazione e realizzazione di interventi mirati di riqualificazione e messa in sicurezza" e infine di autorizzare Anas "a sviluppare o completare in via prioritaria, nell'ambito dello sviluppo di studi e progettazioni del contratto di programma 2021-2025, la progettazione di interventi infrastrutturali indifferibili sulla SS 258, analogamente a quanto fatto per le altre infrastrutture oggetto dell’emendamento dei relatori citato in premessa”.

Per Gnassi, quelle del centrodestra sulla Marecchiese sono solo promesse elettorali e bluff. A partire dall'idea di un nuovo tracciato: "È solo grazie al Pd che andando contro il vento di promesse senza fondamenta per avere applausi e qualche voto, che poi il Governo ha preso atto che una nuova strada/super strada sia impossibile da realizzare in quel contesto naturale e idrogeologico dove non basterebbero neanche centinaia e centinaia di milioni (che non esistono). Solo l’opera tenace fatta da esponenti del Pd ha chiarito quale è l unica via da percorrere: l'avvio della progettazione congiunta tra Anas, Regione e Comuni per una serie di interventi puntuali lungo tutto il tratto per ridurre significativamente i tempi di percorrenza, aumentare la sicurezza stradale e abbattere l’inquinamento nei centri abitati. Esattamente ciò che il Protocollo del 2021 firmato da Provincia e e Comuni sanciva".