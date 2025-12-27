Strada Marecchiese, progetto bloccato? Parma e Marcello, scambio reciproco di accuse tra Pd e Fdi

Per la consigliera Dem, inerzia di governo e Anas. Replica il consigliere di Fratelli d'Italia che accusa l'amministrazione regionale a guida Pd

Ancora un botta e risposta tra i consiglieri regionali Alice Parma e Nicola Marcello sul tema Marecchiese. Parma, in un'intervista sul Resto del Carlino, ha accusato Anas e Governo di inerzia, evidenziando: "A oggi non abbiamo ricevuto da Anas aggiornamenti concreti sul progetto, che Regione e Provincia di Rimini hanno chiesto formalmente e continuano a chiedere. Quando si parla di viabilità e servizi, è opportuno abbassare gli scudi e lavorare insieme per la comunità. Governo e Anas devono prendersi le responsabilità di un vero confronto tecnico con le istituzioni locali, per definire insieme le soluzioni più appropriate per il nostro territorio e chi lo abita".

Immediata, alla consigliera dem, la replica di Nicola Marcello (Fratelli d'Italia) che ribadisce il completamento, da parte di Anas, di "un quadro esigenziale dettagliato e puntuale", e che grazie al Governo, "Anas ha prodotto in poco tempo un elaborato che oggi è nelle mani della Regione che tutt'ora deve avviare le programmazioni con il territorio (Provincia e Comuni) per un tracciato che riduca i tempi di percorrenza in sicurezza a circa mezz’ora da Pennabilli a Rimini". Ergo Marcello evidenzia che i ritardi non siano imputabili ad Anas e Governo, quanto alla stessa Regione Emilia Romagna amministrata dal Pd. Da parte di Marcello è stata infine presentata, lo scorso 29 ottobre, una risoluzione in Regione affinché la Marecchiese sia inserita nel Prit Regionale (Piano Integrato dei Trasporti).