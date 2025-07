Strade nuove a Rimini: al via il piano di riqualificazione su 50 vie

Prosegue il piano di ripristino asfalti finanziato da enti privati

Prosegue il programma di ripristino degli asfalti a carico di enti privati, successivo agli interventi di scavo per la realizzazione di sottoservizi. Saranno 50 complessivamente le vie interessate dai lavori: da settembre a novembre prossimo verranno realizzati i primi interventi di riasfaltature, mentre le vie restanti saranno riqualificate nel 2026, secondo le linee guida del Comune e con spese a carico delle aziende che hanno eseguito i lavori di scavo.

Gli interventi riguarderanno complessivamente circa 58mila metri quadrati di strade che si estendono in diverse aree del territorio comunale, dalle strade urbane a quelle del forese, che consentiranno la riqualificazione di strade individuate dal Comune di Rimini in aggiunta a quelle sulle quali si sono concentrati i lavori di scavo da parte degli enti privati che hanno realizzato gli interventi.

Le prime vie che saranno interessate dai lavori, con avvio degli interventi a settembre e conclusione entro novembre 2025, sono: via Giuliani (dall’incrocio con via Pascoli a via Lagomaggio), via Sangro, via Torino, via Tommaseo (da Giandone a Campanella), via Flaminia (da Macanno a rotatoria Rodriguez), via Flaminia Conca (da Fantoni a via Casti), via Tonti Michelangelo, via Pagliarani, via Argelli e via Benassi, via Eritrea (da Chisimanio a Diredaua), via Baroni.

Le restanti vie che saranno completate nel 2026 sono: via Natalino Nataloni, Fagnano, via San Bernardo, via Di Mezzo, via Vega, Stelvio - Montaldi - Moncenisio - Monte bianco - Sempione - Madonna della scala, via Andrea Costa, via Abetti (traversa da civ.9 a 13), via Domenico Francolini, via Della Repubblica e via Moretti (corsia mare monte), Viale Bartoli, Auriga, via Bottego, Massaia, Marecchiese, Bancospino, Via Umago , Molise, via Cirene, Galileo Galilei, Abetti, via Guglielmo Marconi (Oliveti a Pontinia), via Giuseppe Melucci, via Pomposa, Plutone, Della Luna, Saturno, via Giuseppe Rovani, via Della Repubblica e via Moretti Petrarca (da via Pascoli), Fezzan, Zuara, Giovanni Pascoli (tratto1 da Ravani a Ferrovia) (tratto2 da Metastasio a Regina), Pietro Metastasio (tra Pascoli a Ariosto), Gian Battista Marino (tra Marino a Metastasio), via Ugo Foscolo, via Vittorio Alfieri, Giacomo Leopardi, Boiardo, via Ludovico Ariosto (tra Marino e Metastasio).

Oltre a questo importante programma di riqualificazione, entro l’anno sono previste altri due attesi interventi di rifacimento degli asfalti nella zona di Sant’Aquilina e Covignano per 1,2 milioni di euro, finanziati attraverso i fondi straordinari assegnati dopo l’alluvione del 2023.

Per l’intervento che riguarderà alcuni tratti di via Sant’Aquilina è previsto un incontro pubblico presso il locale “Baldoria” lunedì 28 luglio alle ore 20,30.

«Sta per partire un importante programma di riqualificazione – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Mattia Morolli – interamente finanziato dalle aziende responsabili degli scavi, in base agli accordi stabiliti con il Comune di Rimini. A questo si aggiungono ulteriori interventi su strade che necessitano manutenzioni e sulle aree colpite dall’alluvione, per cui sono previsti fondi straordinari. La priorità è intervenire sulle arterie più trafficate, come quelle della zona sud di Rimini, nei quartieri densamente abitati come Ina Casa e Torre Pedrera, o su vie interessate da nuovi servizi, come via Baroni a Viserba dove sorgerà la nuova piscina. La selezione delle strade è anche il frutto del lavoro di confronto con i cittadini durante gli incontri pubblici».