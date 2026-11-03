Strade provinciali, dal 15 novembre scatta l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo

La misura resterà in vigore fino al 15 aprile 2027 sulle tratte extraurbane. Esclusi ciclomotori a due ruote e motocicli

Dal 15 novembre, e fino al 15 aprile 2027, entra in vigore la disciplina della circolazione stradale in periodo invernale (stagione 2026-2027) lungo le tratte extraurbane delle strade provinciali. Come disposto con ordinanza n. 124/2026, è istituito l’obbligo di circolazione di tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, con pneumatici invernali, o con mezzi antisdrucciolevoli a bordo (idonei alla marcia su neve o ghiaccio).

Elenco strade interessate dall'ordinanza