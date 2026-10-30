Strade provinciali, la Provincia di Rimini punta su Anthea: previsto un canone di 2,4 milioni l'anno

Il Consiglio provinciale ha approvato l'ingresso nel capitale della società e l'affidamento della manutenzione ordinaria dei 470 chilometri di viabilità, subordinato al parere della Corte dei Conti

Il Consiglio provinciale, nella seduta di ieri, ha approvato a maggioranza (contraria la minoranza) l’ingresso dell’Ente nel capitale sociale di Anthea s.r.l., finalizzato all’affidamento alla società della manutenzione ordinaria delle strade provinciali. Si tratta di un’operazione già seguita da altre amministrazioni comunali del nostro territorio (Rimini, Bellaria-Igea Marina, Santarcangelo di Romagna e Morciano di Romagna) che hanno affidato ad Anthea la gestione delle proprie strade. Con questo affidamento la Provincia intende migliorare la sicurezza del proprio patrimonio viario (470 Km di strade, attualmente presidiate con tre cantonieri e tre capi agente), avvalendosi delle competenze e dell’organizzazione di una società, come Anthea, con esperienza consolidata nel settore della gestione del patrimonio degli enti locali. L’ingresso nella società è subordinato al parere favorevole della Corte dei Conti che esaminerà la delibera provinciale. Superato tale controllo, la Provincia di Rimini potrà procedere all’acquisto della quota di Anthea e all’affidamento del servizio per la durata inizialmente prevista di cinque anni, con un canone annuo di 2,4 milioni di euro.

Il Consiglio provinciale ha approvato anche (sempre a maggioranza, contraria l’opposizione) la variazione n. 12/2026 al Bilancio di previsione 2026-2028.

Le voci principali della variazione includono l’integrazione di risorse, pari a circa 100 mila euro, per la chiusura contabile dell’intervento di nuova costruzione della succursale dell’istituto superiore di secondo grado I.P.S.I.A. “L.B. Alberti” di Rimini, resasi necessaria per l’impossibilità di utilizzato le economie di gara in fase di rendicontazione, come previsto inizialmente dal sistema informatico del Ministero. Ci sono poi 150 mila euro per interventi di manutenzione ordinaria di edifici scolastici di natura non ricorrente; 150 mila euro per l’attuazione del progetto “ACT - Acqua Clima e Territorio. Resilienza e governance per l’adattamento ai cambiamenti climatici”, oggetto di finanziamento da parte dell’Agenzia Spaziale Italiana; 97 mila euro da parte della Regione Emilia Romagna a titolo di rimborso alla Provincia, partner del progetto INTERREG ITA-CRO, denominato “ADRIACTIVE”, per lo sviluppo di un’azione pilota di governance del Cammino di San Francesco e dell’implementazione di migliorie tecnologiche e strumentali nel tratto che percorre il territorio provinciale; infine, 14,4 mila euro provenienti dal bando RER “Partecipazione 2026”, per il quale la Provincia di Rimini ha presentato il progetto SLOW “Strategies for Land of Welcome”, mirante alla costruzione di una rete stabile di stakeholder locali che sviluppi una strategia territoriale connessa alle opportunità di finanziamento europee, in particolare attraverso il GECT da poco costituito con la Repubblica di San Marino.