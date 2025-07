Strade vicinali, manutenzione al via su due tratti strategici di Coriano

Lavori straordinari al via a fine estate grazie all'accordo tra Comune e Consorzio di Bonifica

Partiranno a fine estate i lavori di manutenzione straordinaria alle vie Vallecchio e Friano. Si tratta di strade vicinali ad uso pubblico individuate dall’amministrazione comunale sulle quali il Consorzio di Bonifica interverrà con lavori puntuali di asfaltatura e sistemazione complessiva del manto stradale.L'importo complessivo ammonta a circa 68mila euro di cui il 10% corrisposti dal comune di Coriano.

Interventi programmati per il 2025, come disposto da delibera di Giunta, nell’ambito di un protocollo d’intesa sottoscritto da Comune e Consorzio per il triennio 2024-2026.

Nel dettaglio verranno eseguiti lavori di asfaltatura in tutta via Vallecchio così come si procederà a nuovi tappeti di asfalto e alla sistemazione delle parti ammalorate in un tratto di via Friano, a Mulazzano.

I criteri che hanno guidato l’attività di progettazione del Consorzio di Bonifica sono stati l'analisi della morfologia del territorio e della viabilità con particolare riferimento al peso e al tipo di mezzi che abitualmente percorrono le strade interessate.

“Le strade vicinali, con un'estensione ramificata in 23 chilometri di territorio, hanno un ruolo rilevante sulla rete viaria minore perché garantiscono l’accessibilità capillare alla popolazione residente - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Bianchi-.Tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini, di anno in anno, interveniamo attraverso questa convenzione attivata con il Consorzio di Bonifica, sulle strade vicinali che presentano maggiori criticità e necessitano di interventi manutentivi”.