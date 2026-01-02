Strage a Crans Montana: sotto accusa la sicurezza del locale, 13 italiani feriti

Il bilancio provvisorio parla di 47 morti e 113 feriti. La famiglia di Emanuele Galeppini chiede la prova del Dna

La tragedia di Capodanno nel bar Le Constellation continua a scuotere la Svizzera e l’Europa. Il bilancio provvisorio è di 47 morti e 113 feriti, la maggior parte dei quali in condizioni gravissime, e si teme che il numero possa aumentare.

Il locale, che ospitava una festa per adolescenti, è finito nel mirino delle autorità per le gravi carenze nella sicurezza: una sola via di fuga, rivestimenti con materiali infiammabili e l’uso promozionale sui social di giochi pirotecnici, che avrebbero innescato il rogo fatale.

“Mi pare privo di senso mettere fuochi pirotecnici in un luogo chiuso; evidentemente qualcosa non ha funzionato”, ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante la sua visita a Crans-Montana.

Palazzo Chigi ha precisato che 13 cittadini italiani risultano feriti e sono in corso i trasferimenti per garantire cure adeguate. Al momento si contano sei dispersi, mentre i dati definitivi sui deceduti non sono ancora disponibili.

La famiglia di Emanuele Galeppini, considerata la prima vittima italiana accertata, attende ora la conferma attraverso la prova del Dna.

Le autorità locali hanno aperto un’inchiesta per fare luce sulle responsabilità del locale, mentre la comunità internazionale segue con apprensione l’evolversi della situazione.