Strage di Capodanno in Svizzera: sei italiani dispersi. La sicurezza del locale sotto accusa

I proprietari del bar: "Non riusciamo più a dormire"

La sicurezza del bar Le Constellation è finita sotto accusa all’indomani della strage di Capodanno avvenuta in Svizzera, dove un devastante incendio ha provocato decine di vittime. La Procura elvetica ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose, mentre proseguono le indagini per accertare le cause del rogo, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe partito da alcune candele inserite all’interno di bottiglie decorative.

Il locale è stato completamente distrutto dalle fiamme. I proprietari, intervistati dal quotidiano online svizzero 20 Minuten, respingono ogni accusa e assicurano che «tutto era nella norma» dal punto di vista della sicurezza. «Non riusciamo più a mangiare né a dormire», ha dichiarato il titolare, aggiungendo che anche la moglie è rimasta ferita nell’incendio.

Il bilancio delle vittime resta ancora incerto. Le autorità svizzere parlano di 40 morti, mentre la Farnesina ne conta 47. Tra le vittime e i coinvolti ci sono numerosi cittadini italiani: i feriti italiani sono 13, mentre sei risultano ancora dispersi. Si tratta di ragazzi giovanissimi. Alcuni dei feriti sono ricoverati in ospedali svizzeri e di altri Paesi; almeno sette sono stati trasferiti e curati in strutture sanitarie italiane.

Nella giornata di ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è recato a Crans-Montana, dove ha incontrato alcuni familiari dei giovani dispersi e dei feriti, assicurando il massimo impegno delle autorità italiane nel supporto alle famiglie e nella collaborazione con le istituzioni svizzere.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del locale. Nel frattempo, il dolore e l’attesa segnano le ore dei familiari delle vittime e dei dispersi, in una tragedia che ha profondamente scosso l’opinione pubblica italiana e svizzera.