Strage ferroviaria in Spagna: il bilancio sale a 42 vittime. Sotto accusa la manutenzione

Gli inquirenti: "Binario rotto, ma restano dubbi sulle cause"

Sale ad almeno 42 il numero delle vittime dell’incidente ferroviario avvenuto domenica sera sulla linea dell’alta velocità Madrid–Cordova, uno dei tratti più trafficati della rete spagnola. Il Paese è in lutto e oggi anche i reali hanno fatto visita ad Adamuz, una delle località più colpite dal disastro, per rendere omaggio alle vittime e incontrare i familiari.

Mentre la Spagna piange i morti, crescono le polemiche sulle cause dell’incidente. Gli inquirenti hanno escluso, almeno per il momento, sia l’ipotesi di sabotaggio sia quella di un errore umano. Le autorità hanno invece confermato la rottura di un binario, anche se resta da chiarire se questa sia stata la causa primaria del deragliamento dei due treni o una conseguenza dello stesso.

Sotto i riflettori finisce ora lo stato della manutenzione della rete ferroviaria. Secondo quanto emerso, sullo stesso tratto di linea erano stati segnalati almeno otto guasti in precedenza, alimentando interrogativi sulla sicurezza dell’infrastruttura. Negli ultimi anni, infatti, gli investimenti nella manutenzione sarebbero diminuiti, in parallelo con la forte espansione dell’alta velocità spagnola, cresciuta del 77% negli ultimi vent’anni.

Un rallentamento degli interventi attribuito prima alla crisi economica e successivamente a quella legata alla pandemia. Il premier Pedro Sánchez ha promesso “massima trasparenza” sulle indagini, assicurando che verranno accertate tutte le responsabilità per evitare che tragedie simili possano ripetersi in futuro.