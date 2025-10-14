Strage sul lavoro: due operai perdono la vita in poche ore in Italia

Un uomo travolto da una frana in una cava di Corridonia, un altro precipita da un’impalcatura nel Catanese

Due incidenti mortali sul lavoro in poche ore, in due diverse regioni d’Italia. A Corridonia, in provincia di Macerata, un operaio è morto dopo essere stato travolto da uno smottamento di terra che ha sepolto l’escavatore su cui stava lavorando. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri in un’azienda situata in contrada Fonte Lepre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta per circa dieci ore prima di riuscire a estrarre il corpo senza vita dell’uomo.

Un’altra vittima sul lavoro in Sicilia. A Catania, un operaio tunisino di 57 anni è deceduto nella notte all’ospedale Cannizzaro, dove era stato ricoverato in gravi condizioni dopo una caduta da un’altezza di circa quattro metri in un cantiere del Catanese.

Due tragedie che riaccendono l’allarme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ancora troppo spesso teatro di incidenti fatali.