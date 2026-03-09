Stragi giovanili sulle strade: 35 morti in un anno. La Regione lancia il piano "Zero Distrazioni"

Focus su Rimini: 1.381 incidenti in un anno

È stata presentata a Bologna la nuova campagna di comunicazione dell’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale dell’Emilia-Romagna, intitolata “Sulla strada: stop al passato. Sii presente. Vivi il futuro”, rivolta in particolare ai giovani tra i 18 e i 29 anni.

L’iniziativa punta a sensibilizzare sui rischi legati alla guida, soprattutto distrazione, stanchezza e consumo di alcol, promuovendo una cultura della sicurezza basata su attenzione, responsabilità e rispetto reciproco. In Piazza Maggiore è stato installato anche un simulatore che ha permesso ai partecipanti di sperimentare gli effetti della distrazione alla guida e l’impatto di un incidente.

Secondo i dati regionali, nel 2024 in Emilia-Romagna si sono registrati 35 morti e oltre 5.100 feriti nella fascia d’età tra i 18 e i 29 anni. La principale causa di incidente resta la distrazione, seguita dall’abuso di sostanze, con molti sinistri che avvengono nelle ore notturne.

Anche Rimini presenta numeri significativi. Nel 2025 in città sono stati rilevati 1.381 incidenti stradali, di cui 3 mortali. In 782 casi si sono registrati feriti, mentre 596 incidenti non hanno provocato lesioni.

Tra i fattori di rischio rilevati nei sinistri, 42 incidenti hanno coinvolto conducenti con tasso alcolemico oltre i limiti o sotto l’effetto di droghe, mentre in 47 casi è stato contestato il reato di omissione di soccorso.

La campagna regionale prevede materiali informativi, attività di sensibilizzazione e il coinvolgimento di content creator sui social, con l’obiettivo di parlare direttamente ai giovani e promuovere comportamenti più responsabili alla guida.