Stralci di Riccione, il quadro di Rinaldo Melani donato Comune

L’artista pavese ha donato alla città l’acrilico realizzato nel 2024, un mosaico di luoghi e simboli di Riccione

Rinaldo Melani ha donato ufficialmente al Comune di Riccione "Stralci di Riccione", un acrilico su tela realizzato nel 2024 e dedicato ai luoghi simbolo della città. La consegna dell’opera è avvenuta nella sala di Rappresentanza del Municipio, alla presenza della sindaca Daniela Angelini e dello stesso artista.

Il dipinto, che misura 50 per 70 centimetri, entra così gratuitamente a far parte del patrimonio artistico e culturale del Comune. Per Melani, artista pavese, è un modo per restituire qualcosa a una città frequentata per molti anni durante le vacanze e diventata nel tempo anche una fonte di ispirazione per il suo lavoro. Sulla tela Riccione viene raccontata attraverso alcuni dei suoi luoghi più riconoscibili. Compare la fontana "Il bosco della pioggia" di Tonino Guerra, in piazzale Roma, insieme al monumento dei Caduti del Mare, a Villa Mussolini e al porto canale con la Saviolina. Nel dipinto trovano spazio anche le sagome di alcune chiese cittadine: Gesù Redentore, Mater Admirabilis, San Martino e San Lorenzo in Strada.

Melani sceglie un linguaggio dai colori accesi, con contrasti netti e una tavolozza che richiama la Pop Art. I diversi elementi architettonici vengono così accostati sulla stessa superficie, costruendo una sorta di racconto per immagini della città.

L’opera aveva già attirato l’attenzione del pubblico nell’estate del 2025, quando era stata esposta in una galleria d’arte locale e successivamente nella mostra collettiva organizzata alla Spiaggia 54, dedicata al rapporto tra il mare e i luoghi identitari della comunità riccionese. Ora "Stralci di Riccione" resta in città e diventa parte del patrimonio comunale. Una tela nella quale Melani ha raccolto, attraverso il colore e forme riconoscibili, alcuni degli scorci che negli anni ha incontrato durante i suoi soggiorni a Riccione.