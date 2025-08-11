Strappa la collana a turista mentre fa il bagno e poi lo minaccia di morte

E' successo a Riccione. Nei guai un 19enne della provincia di Milano

Nel pomeriggio di domenica, i Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 19enne della provincia di Milano, sorpreso mentre rapinava un giovane bagnante sul lungomare di Marano. Intorno alle 16:30, il ragazzo avrebbe strappato con forza una collanina d’oro dal collo di una vittima, coetaneo in vacanza dalla provincia di Bergamo. Quando la vittima ha chiesto la restituzione, l’aggressore l’ha minacciata con un coltello per fuggire. Nonostante la paura, il ragazzo ha chiamato il 112, fornendo la descrizione del rapinatore e la direzione di fuga. I Carabinieri lo hanno individuato poco lontano mentre cercava di nascondere la collana in una fioriera. Il prezioso, del valore di circa 800 euro, è stato restituito al legittimo proprietario. Il giovane, già con precedenti, è stato arrestato e trattenuto in attesa del processo per direttissima