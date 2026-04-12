Strappa la collana ad una donna sul lungomare e fugge: fermato da un passante e arrestato

L'intervento è scaturito a seguito di una segnalazione delle ore 15:30

Nel pomeriggio di ieri, sabato 11 aprile, le Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un giovane egiziano per il reato di furto con strappo. L'intervento è scaturito a seguito di una segnalazione delle ore 15:30, relativa al furto di una collana consumato all'altezza del bagno 4, ai danni di una donna di cittadinanza straniera.

La vittima ha riferito che, mentre si trovava a piedi sul lungomare in compagnia del fidanzato, è stata avvicinata alle spalle da due soggetti che le hanno strappato la collana dal collo, dandosi poi alla fuga. La donna si è messa all'inseguimento urlando e, nei pressi di un bar poco distante, un passante, attirato dalle urla, è riuscito a bloccare uno dei due malfattori fino all'arrivo della volante.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno trovato il fermato ancora in possesso della refurtiva. Il soggetto è stato quindi accompagnato presso gli Uffici della Questura e, al termine delle formalità di rito, d'intesa con l'Autorità Giudiziaria, è stato arrestato per il reato di furto con strappo e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattina di lunedì 13 aprile.