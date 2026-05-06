Strappa una collanina a due turisti: 22enne condannato

Sconto di pena per lieve entità del fatto: 2 anni e 8 mesi dopo la richiesta di 6 anni

Condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere e 600 euro di multa un 22enne originario del Burkina Faso, accusato di rapina per aver sottratto una collanina d’oro a due turisti nella notte di Ferragosto 2023, insieme ad altri due complici.

Il tribunale ha riconosciuto le attenuanti generiche e la lieve entità del fatto, riducendo la pena rispetto ai 6 anni richiesti dall’accusa. Il furto sarebbe avvenuto senza uso di armi né violenza. Determinante per le indagini la descrizione fornita dalle vittime, che ha portato all’identificazione del gruppo.

Il 22enne, inizialmente irreperibile, è stato giudicato con rito ordinario, mentre i complici hanno scelto riti alternativi: uno ha patteggiato, l’altro è stato condannato con rito abbreviato alla stessa pena.