Strappata alla vita a soli 40 anni, Riccione piange Alessandra Piccioni

L'ex campionessa di danza sportiva, direttrice del Poliambulatorio "Riccione salute", è morta dopo una lunga malattia

Riccione piange Alessandra Piccioni, scomparsa a soli 40 anni dopo una battaglia contro un tumore. Direttrice del Poliambulatorio “Riccione salute”, conosciuto come “Boschetto” e fondato dai genitori, era molto legata alla comunità della Perla Verde. Appassionata di sport, in passato aveva partecipato a gare di danza sportiva, conquistando anche un titolo italiano di categoria.

I funerali si terranno martedì 7 ottobre alle 10 nella chiesa Mater Admirabilis di viale Gramsci. Questa sera, lunedì 6, la veglia di preghiera. La salma resterà visitabile al cimitero nuovo di Riccione fino alle 18 di oggi, prima della cremazione.

La famiglia chiede di ricordarla con donazioni all’Istituto oncologico romagnolo, in sostegno alla ricerca e ai pazienti colpiti dalla malattia.