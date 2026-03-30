StraRiccione 2026: 1.402 runner invadono le strade della città

Record di iscritti per la 10 km competitiva e grande festa di sport, inclusione e divertimento per famiglie e bambini

Grande successo ieri, domenica 29 marzo, per la 46esima edizione della StraRiccione, la storica manifestazione podistica che ha trasformato le strade cittadine e il lungomare in un palcoscenico di festa e sport. L’evento ha visto la partecipazione di atleti di ogni età, tra cui tantissimi giovani, tutti uniti dal desiderio di correre all’aperto in una bella giornata di primavera.

Come da tradizione, la gara competitiva sui 10 chilometri – che ha registrato il record assoluto con 960 iscritti – è stata affiancata dalla camminata ludico-motoria, che ha generato un picco di entusiasmo con 442 persone iscritte nella sola mattinata di ieri. In totale, sono stati 1.402 i partecipanti che hanno tagliato il traguardo tra top runner e camminatori: numeri che attestano il successo costante di una manifestazione capace di superarsi a ogni edizione.

“La StraRiccione si conferma un evento straordinario capace di abbracciare l’intera città: vedere 1.402 persone tagliare il traguardo è la testimonianza di una manifestazione che corre sempre più veloce – dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo Sport Simone Imola –. È stata una festa per tutti: dai professionisti ai tantissimi bambini e famiglie che hanno colorato le nostre strade, dimostrando che lo sport a Riccione è prima di tutto un’occasione di gioia e inclusione. Questo appuntamento, ormai consolidato nella storia della nostra città, continua a crescere e a emozionare grazie alla passione e all’organizzazione dell’associazione Riccione Podismo, impegnata nel promuovere i valori del benessere e della solidarietà sul territorio”.

I pettorali per la 10 chilometri erano già sold out da diversi giorni, raggiungendo la quota record di 960 iscritti per la storica corsa competitiva omologata Fidal nazionale e inserita nel calendario Corri Romagna 2026, oltre che per la gara non competitiva cronometrata sulla stessa distanza. L’evento ha richiamato atleti provenienti da numerose regioni d’Italia: oltre alla massiccia presenza da Emilia-Romagna e Marche, ai nastri di partenza si sono schierati corridori giunti da Lombardia, Veneto, Umbria e persino dal Trentino Alto Adige. Il via ufficiale è stato dato dall’assessore Imola in viale Dante, in prossimità del Palazzo del Turismo. A trionfare sono stati Rida El Khalyly tra gli uomini e Giulia Giorgi tra le donne, premiati sul podio dalla sindaca Angelini, dall’assessore Imola e da Michele Nitti, presidente della Polisportiva Riccione.

“La StraRiccione 2026 si è svolta nel migliore dei modi grazie all’efficace coordinamento della Polizia Locale, che ha aperto la corsa con due motociclette e gestito magistralmente la viabilità con agenti dislocati in ogni incrocio e nei punti nevralgici del percorso – osserva Marsiero Di Paoli, presidente dell’associazione Riccione Podismo –. Determinante è stato l’impegno dei nostri soci e volontari, oltre 70 persone che insieme al prezioso contributo della Protezione Civile, intervenuta con una quindicina di operatori, hanno lavorato con dedizione ed entusiasmo. È grazie a questa straordinaria sinergia che ogni fase dell’evento si è potuta svolgere in totale sicurezza e serenità”.

“Un ruolo speciale – prosegue Di Paoli – è stato svolto dagli spingitori di Amarcord, il gruppo aperto a chiunque desideri offrire il proprio supporto per accompagnare le persone con disabilità. I 20 spingitori presenti hanno accompagnato 5 carrozzine, permettendo ad atleti con limitazioni fisiche di partecipare pienamente alla gara. Tra gli spingitori c’era anche un nonno di San Mauro Pascoli che accompagnava la nipotina. Grazie a questi volontari la manifestazione si è trasformata in un autentico momento di inclusione e sport per tutti. Un ringraziamento sentito va all’Amministrazione comunale per il supporto e la collaborazione di questa straordinaria edizione”.

La StraRiccione è organizzata dall’associazione Riccione Podismo in collaborazione con Polisportiva Riccione e Comune di Riccione.



