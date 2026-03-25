StraRiccione 2026: sold out per la storica corsa di 10 km

Domenica 29 marzo, oltre 900 partecipanti tra professionisti, amatori e famiglie percorreranno il cuore di Riccione

Riccione si prepara a vivere una nuova, grande giornata di sport e partecipazione: domenica 29 marzo torna la StraRiccione, appuntamento ormai storico che anche quest’anno registra il tutto esaurito già da alcuni giorni.

Sono infatti sold out gli oltre 900 pettorali, assegnati tramite la piattaforma Endu e le società sportive locali, per partecipare alla storica corsa competitiva di 10 chilometri, omologata Fidal nazionale e inserita nel calendario Corri Romagna 2026. A questa si affianca, per la prima volta, la gara non competitiva cronometrata sulla stessa distanza, che contribuisce a confermare la StraRiccione come un grande evento sportivo di richiamo nazionale.

Una manifestazione aperta a tutti, dagli atleti professionisti agli amatori, che continua a distinguersi per partecipazione e qualità organizzativa. Un risultato significativo che conferma la crescita costante dell’evento e il suo sempre più ampio richiamo, con la presenza di atleti provenienti anche da fuori regione.

La StraRiccione si consolida così come una vera festa dello sport, capace di unire competitività e partecipazione in un clima coinvolgente. In linea con l’atmosfera delle grandi maratone del Nord Europa, inoltre, nel cordino della medaglia sarà possibile inserire il proprio tempo di gara, rendendo ancora più speciale e personale il ricordo dell’esperienza.

Accanto alla 10 chilometri, il programma prevede anche la tradizionale camminata ludico-motoria di 5,5 chilometri, con iscrizioni aperte la mattina stessa dell’evento. Un’occasione preziosa per vivere la città in modo diverso, condividendo una piacevole passeggiata tra le vie cittadine e il lungomare, immersi nella bellezza di una giornata di primavera.

La StraRiccione si conferma dunque come un evento sportivo aperto a tutti: corridori, camminatori, appassionati, famiglie, sportivi, gruppi di amici, atleti con stroller, in un clima inclusivo e conviviale che rappresenta uno dei suoi aspetti più autentici e apprezzati, offrendo a ciascuno la possibilità di partecipare secondo il proprio ritmo e le proprie esigenze. Come di consueto, sono previsti premi per gli atleti e le società partecipanti, oltre a un premio di partecipazione per tutti gli iscritti.

Il percorso di gara e la viabilità

La partenza è prevista domenica 29 marzo da piazzale Ceccarini alle 9:30, con ritrovo dalle 7:30. Il traguardo è posto di fronte al Palazzo del Turismo. Alcuni tratti del percorso che interessano i viali cittadini saranno chiusi al traffico per il periodo di svolgimento della corsa.

La partenza e l’arrivo sono in programma nel tratto pedonale di viale Dante (piazzale Ceccarini) di fronte al Palazzo del Turismo.

I partecipanti alla StraRiccione raggiungeranno il porto canale, imboccheranno poi viale Parini e proseguiranno sulla pista ciclabile del Lungomare della Libertà, prima, e della Repubblica, poi, in direzione sud. La gara, da piazzale Roma, proseguirà con un circuito su viale Torino (che sarà chiuso al traffico nel tratto compreso tra viale Da Verrazzano e viale Sangallo). La competizione proseguirà su viale Bramante dove si svolterà per immettersi su viale Colombo (chiuso al traffico). Gli atleti percorreranno poi i viali San Martino e Gramsci, fino a viale Rismondo. Da qui si immetteranno di nuovo sulla ciclabile per percorrere il secondo giro, fino al traguardo in piazzale Ceccarini davanti al Palazzo del Turismo.

Lungo le strade percorse dalla gara saranno garantiti gli attraversamenti agli incroci dai volontari e dalla Protezione civile. La viabilità verrà gestita dagli agenti della Polizia locale del Comune di Riccione.

L’evento è organizzato dall’associazione Riccione Podismo in collaborazione con Polisportiva Riccione e Comune di Riccione.