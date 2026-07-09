Street dance e il premio Carla Fracci: torna Riccione Estate Danza, con un ricco programma

Dal 13 al 17 luglio nella Perla Verde

Dal 13 al 17 luglio 2026 Riccione ospiterà la XVIII edizione di Riccione Estate Danza, uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati alla formazione, alla cultura e allo spettacolo della danza. Organizzata da Idea S.r.l. Cruisin', con il patrocinio del Comune di Riccione, la manifestazione rappresenta un punto di riferimento per centinaia di giovani ballerini, insegnanti e scuole provenienti da tutta Italia.

L'edizione 2026 segna un nuovo e importante passo nel percorso di crescita dell'evento. Dopo aver consolidato negli anni una forte identità artistica e organizzativa, Riccione Estate Danza avvia infatti una concreta strategia di sviluppo internazionale, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento sempre più riconosciuto anche nel panorama europeo della danza.

Le attività formative si svolgeranno presso il Palazzo dei Congressi, il Palazzo del Turismo e la Palestra Catullo, trasformando il cuore della città in un grande campus dedicato alla danza. Il programma offrirà cinque intense giornate di studio con oltre quaranta docenti italiani e internazionali. Lezioni di danza classica, modern, contemporanea e urban dance che si sviluppano nei percorsi: We Dance, dedicato ai giovani under 13, Red per i ballerini over 13 e Cruisin' Heels Bootcamp, l'esclusivo percorso intensivo diretto da Dolores Ninja, ballerina e coreografa italiana che da anni lavora a Los Angeles con artisti di fama mondiale.

A rafforzare la vocazione internazionale dell'evento contribuirà la presenza di alcuni tra i più autorevoli protagonisti della scena coreutica mondiale.

Tra questi Jay Kim, tra i più richiesti coreografi della scena K-Pop internazionale con workshop realizzati in 153 città di 64 Paesi; Roman Varava (Rudo), fondatore della Awake Crew di Berlino e collaboratore di artisti internazionali come Ed Sheeran e Milky Chance; Natalya Zrazhevskaya, ballerina e coreografa attiva tra Los Angeles e Seattle; Meech de France, pioniere della house dance e dell'hip hop europeo; Federica Esposito, performer e coreografa impegnata in prestigiose produzioni internazionali, insieme a numerosi altri insegnanti e artisti che renderanno Riccione un luogo di incontro tra culture, linguaggi e stili differenti.

Lunedì 13 luglio l’evento prenderà ufficialmente il via con la Street Dance Parade, una spettacolare parata danzante che attraverserà il centro di Riccione e che vedrà la straordinaria partecipazione dei Musicanti di San Crispino, celebre band capace di trasformare musica dal vivo, ritmo e movimento in uno spettacolo coinvolgente e itinerante. Ritrovo alle ore 21.00 in Piazzal

e Ceccarini.Mercoledì 15 luglio dalle ore 17.00 Piazzale Ceccarini ospiterà Red Experience, uno spazio dedicato alla cultura urban che trasformerà il centro cittadino in un laboratorio creativo. Musica arte e creatività si incontreranno attraverso attività esperienziali rivolte a tutti i ragazzi. All'interno di Red Experience sarà proposto anche un Writing Lab guidato dal writer Blatta, artista italiano attivo da molti anni nel panorama della street art.

La giornata del 15 luglio si concluderà, sempre in piazzale Ceccarini dalle ore 21.30, con l’Mc Summer, il contest dedicato alle crew urban, che rappresenta l'anteprima ufficiale del Mc Hip Hop Contest 2027.



Sempre nell'ambito della manifestazione debutterà Dj Digital Experience, il laboratorio dedicato ai giovani appassionati di musica guidato da Antonio Sacco, che accompagnerà i partecipanti in un percorso "dal controller al primo Dj set", consentendo loro di realizzare una performance pronta per essere condivisa sui social.

Tra gli appuntamenti più prestigiosi della manifestazione si conferma il Premio Carla Fracci 2026, che continua il proprio percorso di crescita diventando un importante riconoscimento dedicato all'eccellenza della danza nel mondo. Il legame tra Carla Fracci e Riccione Estate Danza nasce nel 2018, anno della sua partecipazione all’evento. Il premio nasce per custodire e trasmettere l’eredità artistica e umana di Carla Fracci, simbolo assoluto della danza italiana nel mondo, e per ribadire un impegno concreto verso le nuove generazioni di artisti.

Il Premio Carla Fracci si svolgerà giovedì 16 luglio in Piazzale Roma, nell'ambito della serata DanceXperience (inizio ore 21.00), il grande spettacolo di Riccione Estate Danza dedicato al pubblico. Nel corso della serata andrà in scena anche il Galà "Danzacon Noi", che vedrà protagoniste scuole di danza provenienti da tutta Italia con performance originali e innovative, offrendo al pubblico una panoramica sui diversi linguaggi della danza contemporanea e classica.

Il Premio Carla Fracci "Ambasciatore della Danza nel Mondo" sarà conferito a grandi artisti che, attraverso il proprio percorso internazionale, contribuiscono a promuovere il prestigio della danza. L'edizione 2026 assegnerà il riconoscimento a tre protagonisti della danza mondiale che per l’occasione si esibiranno sul grande palco di Piazzale Roma: Liudmila Konovalova, Prima Ballerina del Wiener Staatsballett; Elisabetta Formento, Principal Dancer del Paris Ballet Theater; Thomas Giugovaz, solista della Compañía Nacional de Danza di Spagna.