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Street Tutor per la movida e nuove telecamere: Riccione potenzia la sicurezza nelle aree turistiche

Gli Street Tutor entrano in azione dal 31 luglio fino al 10 settembre

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
31 luglio 2026 13:46
Street Tutor per la movida e nuove telecamere: Riccione potenzia la sicurezza nelle aree turistiche - Street Tutor REPERTORIO
Street Tutor REPERTORIO
Riccione
Attualità
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Per prevenire fenomeni di degrado, dal quartiere Alba alla zona di viale Ceccarini, il Riccione fa ricorso agli Street Tutor, a seguito di accordo di programma tra Comune e Regione Emilia Romagna, che co-finanzierà l'intervento, per una spesa complessiva di 127.000 euro. Gli Street Tutor opereranno nelle aree a più ampia frequentazione turistica e commerciale: l'asse di viale Dante, i giardini dell'Alba, viale Ceccarini. Il servizio partirà oggi (31 luglio) per proseguire fino al 10 settembre. Due squadre di operatori entreranno in azione dalle 20 alle 2: il presidio sarà attivo anche in occasione dei grandi eventi e dei concerti di piazzale Roma. Gli Street Tutor, ovviamente, non hanno poteri di Polizia: lavoreranno in sinergia con la polizia locale, monitorando il rispetto delle regole di convivenza civile e prevenire criticità legate alla movida, in primis la somministrazione irregolare di alcolici ai minori.

Il progetto, inoltre, prevede anche un potenziamento della videosorveglianza con quattro nuove postazioni e telecamere multi-ottica ad alta risoluzione, e anche interventi di cura del verde pubblico, il rifacimento delle facciate e degli arredi dei Giardini dell'Alba, e infine un potenziamento dell'illuminazione.

“Garantire la sicurezza, il decoro e la tranquillità dei nostri residenti e dei tantissimi ospiti che scelgono la nostra città è una priorità assoluta per questa amministrazione”, dichiara la sindaca Daniela Angelini. “Con questo progetto mettiamo in campo una risposta concreta ed immediata alle istanze dei cittadini e degli operatori economici, coniugando l’innovazione tecnologica della videosorveglianza con un presidio umano forte ed empatico garantito dagli street tutor. Vogliamo che l’Alba e l’area del centro continuino ad essere luoghi accoglienti, vivi e sicuri per le famiglie e per i giovani, valorizzando al meglio il nostro modello di ospitalità”.

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